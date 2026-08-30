Миколаїв уже живе в умовах водної кризи — про це заявила голова наглядової ради МКП «Миколаївводоканал» Ганна Монтавон. За її словами, підприємство втрачає значну частину води ще до того, як вона доходить до споживачів.

Ситуація з комунальними послугами в Миколаївській області продовжує загострюватися — цього разу на перший план вийшла проблема водопостачання. Голова наглядової ради МКП «Миколаївводоканал» Ганна Монтавон в інтерв'ю Громадському радіо заявила, що місто вже живе в умовах водної кризи.

Запуск нового водогону після підриву Росією магістралі з Дніпра не вирішив усіх проблем. Як повідомляє Громадське радіо, попри відновлення доступу до джерела — тепер воду забирають із Південного Бугу — близько 40% води не доходить до споживачів і втрачається в мережах «Миколаївводоканалу».

«У звіті Наглядової ради були озвучені цифри, що підприємство втрачає 40% своєї води в мережах, тобто від запуску води в мережу до безпосередньо споживача. Це втрати, які не має права собі дозволяти жодне підприємство», — наголосила Монтавон, яка має 18 років міжнародного досвіду у сфері розвитку критичної інфраструктури.

Основна причина таких масштабних втрат — зношеність мереж та відсутність регулярних планових замін протягом десятиліть. За словами голови наглядової ради, системи централізованого водопостачання в більшості міст світу мають вік 50–70 років, і в Україні ситуація подібна: в середньому по країні водоканали втрачають від 30% до 40% води.

Яка ситуація в інших містах України та світу

Для порівняння: у Львові вдалося зменшити втрати до 20–25%, а Берлінський водоканал, який після об'єднання Німеччини пройшов масштабну модернізацію, нині втрачає лише 4–5% води на рік. Найкращі водоканали світу утримують втрати на рівні 1–2%.

«Чи може Україна цього досягти? Я вірю в те, що все можливо. Просто до цього треба йти невеликими кроками, які ми можемо запроваджувати поступово», — зазначила Ганна Монтавон.

Війна як збільшувальне скло для проблем водопостачання

На думку голови наглядової ради, війна не є індульгенцією для аварійного управління водоканалами. Навпаки — вона загострює хронічні проблеми, які накопичувалися роками, і вимагає переходу на довгострокове планування, передбачення ризиків та створення резервів — як матеріально-технічних, так і кадрових.

Окрему загрозу для Миколаєва та всього півдня України становлять кліматичні зміни. Після руйнування Каховського водосховища в регіоні суттєво знизилася вологість, змінився мікроклімат. За песимістичним сценарієм, якість води у водоймах може погіршуватися, а доступ до неї — зменшуватися.

Втім, Монтавон наголосила: «Ситуація певною мірою погіршується, але катастрофи в цьому немає. Треба просто з цими новими умовами працювати». За її оцінками, український комунальний водний сектор потребує інвестицій щонайменше в 11 мільярдів доларів.

Що робити мешканцям: поради експертки

Ганна Монтавон, яка є мешканкою як Берліна, так і Миколаєва, радить кожному мешканцю мати запас води — причому не тільки для пиття, а й для водовідведення. Запас варто постійно оновлювати, щоб вона не застоювалася надто довго.

«Потрібно розуміти, скільки потрібно води, щоб вистачило на кілька діб, і цей запас поновлювати. А також подумати над рішенням, що ви будете робити, якщо раптом ситуація стане критичною», — порекомендувала вона.

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