Украинцы могут существенно сократить расходы на мобильную связь, воспользовавшись услугой переноса номера (MNP). Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают специальные акционные тарифы для новых абонентов, которые переходят к ним с сохранением своего номера.

Тарифы мобильной связи в Украине продолжают меняться — абоненты все чаще ищут способы платить меньше. Один из самых действенных инструментов экономии — услуга переноса номера (MNP), которая позволяет перейти к другому оператору, сохранив свой телефонный номер и код сети. Благодаря этому новые абоненты получают доступ к акционным тарифам, которые стоят значительно дешевле стандартных.

Как сообщает ТехноФан, Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают специальные условия для клиентов, которые переходят к ним с сохранением номера. В некоторых случаях разница между обычной и акционной стоимостью тарифа превышает 100 гривен за один пакет.

Киевстар: тариф «ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий»

Для абонентов, которые переносят номер в Киевстар, доступен тариф «ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий». Обычная стоимость пакета составляет 470 грн за 4 недели, однако для новых клиентов после переноса номера она снижается до 290 грн. В итоге на одном пакете можно сэкономить около 180 гривен.

В пакет входят: безлимитный мобильный интернет (первые 100 ГБ на полной скорости, далее — с ограничением), 15 ГБ интернета для стран «Роуминг как дома», безлимитные звонки на номера Киевстар, 300 минут на другие мобильные и городские номера Украины и за рубеж, 300 SMS по Украине, домашний интернет со скоростью до 300 Мбит/с и одна «Суперсила» без доплаты.

Vodafone: тариф Flexx GO

Для тех, кто переносит свой номер в Vodafone, доступен тариф Flexx GO. Его стандартная цена — 420 грн за 4 недели, а после перехода по MNP стоимость пакета составляет 280 грн. Экономия — 140 грн за один пакет. Если оплачивать 13 пакетов в течение года, общая сумма экономии может достичь около 1 820 грн.

В тариф Flexx GO входят: безлимитный мобильный интернет, безлимитный доступ к 45 приложениям, 1 000 минут для звонков по Украине и в странах ЕС, а также безлимитные звонки внутри сети Vodafone. Акционная стоимость 280 грн действует в течение ограниченного периода — после использования определенного количества пакетов тариф возвращается к стандартной цене.

lifecell: тариф «Макси»

В lifecell для абонентов, которые переносят номер, действует тариф «Макси» по акционной цене 270 грн за 4 недели. Стандартная стоимость тарифа — 400 грн, а для идентифицированных или персонифицированных номеров — 350 грн. Если сравнивать акционную цену со стандартными 400 грн, экономия составляет 130 грн за один пакет. За год (13 пакетов) можно сэкономить до 1 690 грн.

Абоненты тарифа «Макси» получают: безлимитный мобильный интернет (в рамках акции «Мега безлимит» при условии своевременной оплаты), часть интернета для стран ЕС, 750 минут для звонков по Украине, дополнительные 750 минут согласно условиям тарифа, безлимитные звонки внутри сети lifecell и безлимитный доступ к популярным приложениям. Если вовремя не пополнить счет, действие безлимитного интернета может прекратиться.

Как перенести номер к другому оператору

Процедура переноса номера в Украине достаточно проста. Абонент обращается к новому оператору с паспортом и идентификационным кодом, заполняет заявку на перенос и получает новую SIM-карту. Важно, чтобы номер был зарегистрирован на заявителя, а предыдущий оператор не блокировал перенос из-за задолженности. После подачи заявки процесс длится до трех рабочих дней. Во время переноса возможны кратковременные перерывы в связи.

Перенос номера — реальный способ платить меньше за мобильную связь. Наибольшая экономия достигается в Киевстар — 180 грн за пакет, далее идут Vodafone (140 грн) и lifecell (130 грн). Все три оператора предлагают безлимитный интернет в рамках акционных тарифов, что делает эти предложения еще более привлекательными для активных пользователей.

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