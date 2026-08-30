Оладьи из кабачков — это быстрое летнее блюдо, которое можно запечь в духовке вместо жарки на масле, а хрустящая корочка и мягкая середина получаются всего из пяти простых ингредиентов.

Рецепт дерунов с мясной начинкой мы уже публиковали — а оладьи из кабачков готовятся ещё проще и быстрее, к тому же их можно запечь в духовке, а не жарить на масле.

Оладьи из кабачков — это летнее блюдо-спасение, когда на кухне появляется избыток кабачков. Это отличный вариант для тех, кто хочет съесть что-то вкусное, но не очень калорийное: одна оладья содержит всего около 58 ккал. Главная фишка этого рецепта — оладьи можно запечь в духовке вместо жарки, и они всё равно получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри.

Ингредиенты для оладий из кабачков

кабачки — примерно 900 г тёртых (или 3 средних кабачка)

чеснок — 2 маленьких зубчика, тёртых

яйца — 2 крупных

мука (цельнозерновая пшеничная или любая другая по вкусу) — 1/2 стакана (примерно 60 г)

свежая зелень (укроп, петрушка или зелёный лук), нарезанная — 1/2 стакана

соль — 1 3/4 чайной ложки, разделить на две части

чёрный перец — по вкусу

греческий йогурт или сметана — для подачи

масло — 4 чайные ложки (примерно 20 мл), если жарите на сковороде

Если у вас нет свежей зелени, можно пропустить этот ингредиент — оладьи из кабачков всё равно получатся вкусными. Для непереносящих глютен подойдёт рисовая или нутовая мука, а для миндальной муки стоит взять 1 стакан муки и 3 яйца вместо двух.

Как приготовить оладьи из кабачков: пошагово

Натрите кабачки на тёрке, положите в большую миску, смешайте с 1 чайной ложкой соли и оставьте на 10 минут, чтобы вышла лишняя жидкость.

В отдельной большой миске взбейте яйца с чесноком, мукой, зеленью, 3/4 чайной ложки соли и перцем.

Руками или через марлю тщательно выжмите жидкость из кабачков — чем лучше вы это сделаете, тем более хрустящими получатся оладьи из кабачков. Добавьте выжатые кабачки в тесто и хорошо перемешайте.

Для запекания: разогрейте духовку до 200°C, застелите два больших противня пергаментом и обрызгайте кулинарным спреем. С помощью ложки для мороженого сформируйте порции теста, выложите на противень и слегка прижмите тыльной стороной ложки, чтобы сплющить. Выпекайте 12-15 минут, переверните и выпекайте ещё 12-15 минут.

Для жарки на сковороде: разогрейте большую антипригарную сковороду на среднем огне с 2 чайными ложками масла. Выложите порции теста ложкой, слегка прижмите, чтобы сплющить. Жарьте 3-4 минуты с одной стороны, переверните и жарьте ещё 3-4 минуты до золотистой корочки.

Подавайте оладьи из кабачков горячими или холодными, с греческим йогуртом или сметаной — можно даже добавить немного хрена в йогурт для более острого вкуса. В Украине такие оладьи традиционно подают на ужин или завтрак вместо картофельных дерунов. Тесто можно хранить в холодильнике до 2-3 дней отдельно от кабачков, а уже готовые оладьи — до 3-4 дней в холодильнике или до 3 месяцев в морозильной камере.

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