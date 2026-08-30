В Украине воинский учет все больше переходит в цифровой формат — проверить свой статус и сформировать электронный военно-учетный документ теперь можно через приложение Резерв+. Рассказываем, кто должен стать на учет, какие изменения заработали в 2026 году и какие штрафы грозят за нарушения.

Воинский учет в Украине претерпел существенные изменения в 2026 году — система становится все более автоматизированной, а значительная часть процедур теперь работает через электронный обмен между государственными реестрами. Разбираемся, что именно изменилось, кого касаются новые правила и как проверить свой статус.

Что такое воинский учет и кого он касается

Воинский учет — это государственная система сбора и обновления сведений о гражданах, имеющих отношение к исполнению воинской обязанности. Закон разделяет его на три категории: учет призывников, военнообязанных и резервистов. Все данные хранятся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов (в обиходе — «Оберег»), и именно из него приложение Резерв+ получает информацию.

Важно понимать: пребывание на воинском учете не означает автоматической мобилизации. Учет лишь фиксирует военно-учетный статус человека, тогда как призыв регулируется отдельными нормами законодательства.

Кто и когда должен стать на учет

Постановка на воинский учет начинается задолго до достижения мобилизационного возраста. Ежегодно с 1 января по 31 июля мужчины, которым в этом календарном году исполняется 17 лет, берутся на учет призывников. В 2026 году это юноши 2009 года рождения — Минобороны отдельно напомнило, что процедуру можно пройти онлайн через Резерв+ без посещения ТЦК.

Что меняется после 25 лет

После достижения 25-летнего возраста мужчину снимают с учета призывников и берут на учет военнообязанных. С 2025 года этот переход происходит автоматически — лично приходить в ТЦК не нужно. Кроме того, граждане в возрасте 25–60 лет, которые по разным причинам до сих пор не состоят на воинском учете без законных оснований, могут быть поставлены на него автоматически через обмен данными между реестрами.

Цифровизация: новый порядок с августа 2026 года

Ключевое изменение этого года — новый Порядок ведения Единого государственного реестра, который Кабинет Министров утвердил 29 июля 2026 года. Документ вступил в силу 8 августа и предусматривает, что учетные записи могут создаваться и обновляться не только вручную сотрудниками ТЦК, но и автоматически — через электронное взаимодействие с другими государственными реестрами. Это означает, что необходимость лично идти в ТЦК для каждого технического изменения постепенно исчезает.

Еще одно нововведение касается работодателей: в июне 2026 года правительство приняло постановление №812, которое цифровизировало персональный воинский учет на предприятиях. Как сообщает UkrMedia, теперь данные списков персонального воинского учета сверяются с государственным реестром электронно, а отдельные сведения о трудоустройстве обновляются автоматически — в частности, через обмен с Пенсионным фондом.

Как проверить свой статус через Резерв+

Самый простой способ проверить военно-учетный статус — приложение Резерв+, которое является электронным кабинетом призывника, военнообязанного и резервиста. В нем можно увидеть свою категорию учета, сформировать электронный военно-учетный документ с QR-кодом, а также проверить актуальную информацию о себе, содержащуюся в реестре «Оберег».

Электронный военно-учетный документ имеет полноценную юридическую силу. Как подчеркивали в Минобороны, его можно использовать в Резерв+, на портале «Дія» или в распечатанном виде с QR-кодом. Отсутствие старого бумажного военного билета не означает, что человек не имеет действующего документа.

Воинский учет для женщин: что изменилось

Для женщин правила зависят от образования и специальности. Обязательной постановке на воинский учет военнообязанных подлежат женщины, годные по состоянию здоровья и возрасту и получившие медицинское или фармацевтическое образование. Для женщин с другими профессиями, родственными военно-учетным специальностям, постановка на учет осуществляется исключительно по желанию.

Закон четко определяет: женщины, состоящие на воинском учете, в военное время могут быть призваны на военную службу или привлечены к работам по обеспечению обороны только в добровольном порядке. Для медицинских и фармацевтических специальностей правила учета остаются обязательными независимо от этого.

Что делать после смены места жительства

Смена адреса напрямую влияет на воинский учет. Для внутренне перемещенных лиц во время военного положения действует обязанность стать на воинский учет по месту пребывания на учете ВПЛ. В Резерв+ уже доступна возможность оплатить штраф за нарушение, связанное с непостановкой на учет по новому адресу, поэтому после переезда стоит обязательно проверить актуальный статус.

Штрафы за нарушение правил воинского учета

За нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации предусмотрена административная ответственность. Во время особого периода штрафы для граждан составляют от 17 000 до 25 500 грн, в зависимости от состава правонарушения и обстоятельств.

Часть штрафов можно урегулировать через сервис «Штрафы онлайн» в Резерв+. Если человек признает нарушение, а ТЦК выносит постановление, доступна уплата 50% суммы — 8 500 грн — в течение 20 дней. Если льготный срок пропущен, придется платить полные 17 000 грн, а после передачи неоплаченного штрафа на принудительное исполнение сумма возрастает до 34 000 грн.

Уплата штрафа не отменяет саму обязанность: если штраф наложен за непостановку на учет, после оплаты все равно нужно стать на учет.

Как проверить наличие штрафа и оплатить

Проверить, есть ли у вас штраф, можно в разделе «Штрафы онлайн» в приложении Резерв+. Красное сообщение в Резерв+ не всегда означает автоматический штраф — оно может указывать на разные статусы: наличие нарушения, информацию об обращении ТЦК в полицию, необходимость уточнить данные или уже вынесенное постановление. Поэтому важно читать содержание сообщения, а не ориентироваться только на цвет. Если постановление уже есть, в приложении будет указана сумма и срок оплаты.

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