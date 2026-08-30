Перевод от родственника на банковскую карту сам по себе не является основанием для блокировки счета, однако при необычной сумме или регулярных поступлениях банк может попросить подтвердить происхождение денег.

Перевод от родственника на банковскую карту сам по себе не является основанием для блокировки счета, однако при необычной сумме или регулярных поступлениях банк может попросить подтвердить происхождение денег. Об этом пишет sud.ua, передает «Главком».

Налоговые правила и финансовый мониторинг — разные механизмы. Даже если полученные от близкого родственника деньги не облагаются налогом, финучреждение все равно может проверить операцию. Оно анализирует операции клиентов по риск-ориентированному подходу, поэтому дополнительное внимание привлекают значительные суммы, регулярные переводы, нетипичная для клиента финансовая активность и операции, не соответствующие информации о доходах и финансовом состоянии.

Если деньги передаются как подарок, налог зависит от степени родства. Согласно статье 174 Налогового кодекса подарки от члена семьи первой или второй степени родства облагаются по нулевой ставке НДФЛ. К первой степени относятся родители, муж или жена, дети (в том числе усыновленные), ко второй — родные братья и сестры, бабушка, дедушка и внуки.

Если операция вызывает вопросы, клиента могут попросить подтвердить родственные связи и происхождение средств. Для подтверждения родства могут понадобиться свидетельство о рождении, свидетельство о браке или другие официальные документы. Отдельно финучреждение может попросить справку о доходах, трудовой контракт, налоговую декларацию или документы о получении доходов за границей.

Что делать, если банк попросил документы

Запрос финучреждения о происхождении средств не стоит игнорировать. Если клиент не предоставит необходимую информацию, банк может отказать в проведении отдельной операции или ограничить обслуживание — вплоть до блокировки карты. Особое внимание банки обращают, когда фактические объемы переводов существенно не соответствуют информации о доходах и финансовом состоянии клиента.

Отдельные правила действуют, если на счет поступает не подарок, а собственный иностранный доход. Для налоговых резидентов Украины такие доходы по общему правилу нужно декларировать: начисленные с 1 января 2025 года суммы облагаются НДФЛ 18% и военным сбором 5%. Если налог уже уплачен за границей, его можно зачесть — но только в счет НДФЛ, тогда как военный сбор в любом случае уплачивается в Украине.