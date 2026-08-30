Семь школ и один детский сад в Волынской области не имеют собственных укрытий. В областном управлении образования рассказали, как именно организуют учебный процесс для детей из этих заведений.

Изменения в школах в Волынской области с 1 сентября коснутся не только питания и оценивания — отдельным заведениям приходится искать решение из-за отсутствия укрытий. Как сообщает Суспільне, семь школ и один детский сад на Волыни не имеют собственных защитных сооружений, однако учебный процесс в них все равно состоится.

Всего в Волынской области функционирует более тысячи заведений общего среднего образования. Большинство из них оборудованы укрытиями и готовы принимать учеников в очном формате. В то же время часть школ до сих пор не имеет собственных бомбоубежищ — и для восьми заведений (семи школ и одного садика) этот вопрос остается нерешенным накануне 1 сентября.

Как организуют обучение для детей из школ без укрытий

В областном управлении образования и науки Волынской ОГА объяснили: для заведений, не имеющих собственных защитных сооружений, предусмотрено два основных варианта. Первый — подвоз детей в соседние школы, где укрытия есть. Второй — введение дистанционной формы обучения. Окончательное решение принимает каждое заведение отдельно, учитывая ситуацию с безопасностью и логистические возможности общины.

В то же время в школах, где укрытия обустроены, учебный процесс во время воздушных тревог не прекращается — уроки продолжаются непосредственно в защитных сооружениях. По данным ГСЧС, специалисты обследовали 35 учреждений образования областного подчинения на предмет состояния укрытий и соблюдения требований пожарной безопасности.

Безопасность в школах: что еще сделано

На Волыни действуют 135 классов безопасности, где детям в игровой форме объясняют правила поведения во время чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в учреждениях образования области несут службу 80 инспекторов службы образовательной безопасности. По словам руководителя управления образования и науки Волынской ОГА Романа Полищука, их работа получает положительные отзывы от педагогов и родителей.

Что делать родителям, если школа ребенка без укрытия

Родителям учеников, чьи школы попали в перечень заведений без укрытий, следует обратиться в администрацию учебного заведения или местный отдел образования. Там должны предоставить информацию о выбранном формате обучения: куда именно будут подвозить детей или как будет организовано дистанционное обучение. Если родители не готовы отпускать ребенка в другую школу, они имеют право выбрать семейную (домашнюю) форму получения образования, подав соответствующее заявление.

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