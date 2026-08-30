Из-за обострения ситуации с безопасностью в Днепропетровской области 30 августа задерживается несколько пригородных поездов. Пассажирам советуют проверять актуальное расписание перед выездом и закладывать дополнительное время.

Изменения в школах в Днепре — не единственная тема, которая волнует горожан: из-за обострения ситуации с безопасностью в Днепропетровской области 30 августа задерживается ряд пригородных поездов.

Об изменениях в движении пригородного транспорта сообщило региональное издание dmkd.dp.ua. Пассажирам советуют учитывать возможные изменения в расписании при планировании поездок по области, поскольку часть рейсов уже отклоняется от графика.

Какие пригородные поезда задерживаются

Самая длинная задержка — у поезда №864/863, курсирующего между Запорожьем-I и Днепром-Главным: он отстает от расписания на 1 час 24 минуты, отправление происходит со станции Запорожье-I.

Поезд №6277, следующий из Лозовой в Днепр-Главный, задерживается на 60 минут — отправление осуществляется с остановочного пункта 222 км.

Поезд №6110, следующий от Днепра-Главного до Синельниково-2, опаздывает на 40 минут и отправляется от остановочного пункта 212 км. Поезд №6547 между Синельниково-1 и Запорожьем-II задерживается на 30 минут, отправление — со станции Синельниково-1.

Еще два рейса отстают от графика на полчаса и меньше. Поезд №6466/6465 по маршруту Тимково – Пятихатки-Пассажирские прибудет с опозданием на 30 минут, он отправляется от станции Саксагань. Поезд №6022, соединяющий Кривой Рог-Главный и Днепр-Главный, задерживается на 26 минут — отправление от станции Пичугино.

Что делать пассажирам

Ситуация находится под контролем соответствующих служб, однако точное время отправления может меняться. Перед выездом стоит проверять актуальное расписание на вокзалах и в официальных каналах перевозчика и закладывать дополнительное время на дорогу, особенно если поездка предполагает пересадки.

Ранее Politeka сообщала, изменение графика поездов в Днепропетровской области: Укрзализныця назвала задерживающиеся рейсы.

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Как сообщала Politeka, изменение графика поездов в Днепре: Укрзализныця предупредила, какие рейсы задерживаются на 7 часов.