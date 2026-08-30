Панкейки с тертыми яблоками и корицей готовятся быстро и получаются невероятно пышными благодаря сочетанию пахты, соды и разрыхлителя — идеальный осенний завтрак для всей семьи.

Рецепт блинчиков, которые не рвутся мы уже публиковали — а панкейки готовятся по совершенно другой технологии теста, хотя тоже отлично подходят для уютного завтрака.

Панкейки — это американские толстые оладьи на пахте, которые получаются особенно пышными благодаря сочетанию пищевой соды и разрыхлителя. Этот рецепт панкейков интересен тем, что в тесто добавляют тертые зеленые яблоки и немного корицы — так привычный завтрак получает теплый осенний вкус без каких-либо сложных шагов.

Ингредиенты для панкейков

Для приготовления панкейков на 6 порций (примерно 20 средних панкейков) понадобится:

пшеничная мука — 2 стакана (около 260 г)

сахар — 2 ст. ложки

разрыхлитель для теста — 2 ч. ложки

пищевая сода — 1/2 ч. ложки

мелкая соль — 1/4 ч. ложки

молотая корица — 1/4 ч. ложки

пахта (кисломолочный напиток) — 2 стакана (около 480 мл)

крупные яйца — 2 шт.

ванильный экстракт — 1 ч. ложка

несоленое масло, растопленное — 3 ст. ложки (около 45 г)

зеленые яблоки — 2 шт. (около 450 г), очищенные и крупно натертые (примерно 2 стакана)

оливковое масло — 2 ст. ложки для жарки, плюс по необходимости

Как приготовить панкейки с яблоками: пошагово

В большой миске смешайте все сухие ингредиенты — муку, сахар, разрыхлитель, соду, соль и корицу. Тщательно перемешайте и отставьте.

В отдельной миске соедините пахту, яйца и ванильный экстракт, хорошо размешайте до однородности.

Влейте влажные ингредиенты в сухие и перемешайте лишь до увлажнения. Продолжая помешивать, добавьте растопленное масло, а в конце вмешайте тертые яблоки. Тесто для панкейков должно остаться комковатым — не перемешивайте его слишком долго, иначе панкейки получатся плотными.

Разогрейте большую тяжелую сковороду с антипригарным покрытием на среднем-слабом огне (или жарочную поверхность до 160-175°C) и добавьте 2 столовые ложки масла.

Выкладывайте тесто порциями примерно по 60 мл (четверть стакана) на сковороду. Жарьте панкейки по 2-3 минуты с каждой стороны — переворачивайте, когда на поверхности появятся и начнут лопаться пузырьки, а низ станет золотистым. Если панкейки слишком быстро подгорают, уменьшите огонь.

Готовые панкейки можно держать теплыми в духовке, разогретой до 93°C, до 45 минут перед подачей.

Подавайте панкейки теплыми, политыми кленовым сиропом или медом, с карамелизированными яблоками, сливочным маслом или греческим йогуртом. Готовые панкейки можно хранить в холодильнике в закрытом контейнере 2-3 дня или заморозить на срок до 2 месяцев — просто разогрейте их на сковороде или в тостере перед подачей.

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