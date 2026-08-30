Прогноз на эту неделю опубликовало издание Horoscope.com. Астрологи обещают Скорпионам неделю обновления и неожиданно теплых отношений с окружающими.

Работа и финансы

В начале недели стоит настроиться на переосмысление: старые подходы к делам постепенно уступают место новым. Не держитесь за привычные схемы, если видите, что они уже не работают — сейчас удачный момент обновить рабочие процессы или попробовать другой метод организации времени. Это не про радикальные решения, а про постепенную замену устаревшего полезным. Финансовых рисков неделя не несет, поэтому можно спокойно планировать расходы на ближайшие дни, ориентируясь на привычный бюджет.

Отношения

Главная тема недели — дружба. Вы почувствуете, что стали ближе с людьми из своего круга, и это будет взаимно: приятели тоже потянутся к вам искреннее и активнее. Особенно ярко это проявится в среду и продержится до конца недели. В четверг возможны спонтанные поступки, на которые вы обычно не решаетесь сами — возможно, согласитесь на предложение, которое ранее отклонили бы. В воскресенье могут возникнуть небольшие недопонимания в семье или дома — здесь поможет открытость и готовность услышать другую сторону, без излишней категоричности.

Здоровье и энергия

Эмоциональный фон недели в целом позитивный, и это хорошо скажется на самочувствии. Теплое общение с друзьями заряжает энергией, поэтому не отказывайтесь от встреч и совместных планов. Впрочем, к воскресенью стоит подойти с запасом внутреннего спокойствия — семейные мелочи лучше не обострять, а обсуждать спокойно, сохраняя силы для отдыха.

Лучшие дни недели

Среда станет днем, когда вы особенно остро почувствуете поддержку друзей — и это продлится дальше. Четверг подойдет для неожиданных, нетипичных для вас решений, которые принесут удовольствие. Пятница и субота — время, когда все вокруг будут в отличном настроении, поэтому именно эти дни стоит посвятить совместным делам и встречам, пока атмосфера настолько благоприятная.