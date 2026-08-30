Рыбам стоит внимательнее присмотреться к окружающим в начале недели, а к выходным их ждёт приятная поддержка друзей и лёгкость.

Прогноз на эту неделю опубликовало издание Horoscope.com. Астрологи советуют Рыбам быть внимательнее к людям вокруг в начале недели, а к выходным обещают лёгкость и приятное общение с друзьями.

Работа и финансы

Понедельник и вторник могут показаться мутными — в рабочих делах или договорённостях что-то будет не до конца понятным. Кто-то из коллег или партнёров вдруг покажется не таким надёжным, как раньше. Не стоит сразу подозревать худшее, но и закрывать глаза на мелкие неточности не нужно — сейчас лучше перепроверять условия договорённостей и не спешить с подписанием важных документов или финансовых решений. Среда и четверг — время, когда стоит сохранять внимательность и не действовать на автопилоте, особенно если речь идёт о деньгах или совместных проектах.

Отношения

В личном общении на этой неделе также стоит прислушиваться к интуиции, но без излишней подозрительности — паника точно не поможет разобраться, кто на самом деле на вашей стороне. Лучше проявить спокойную осторожность и не принимать важных решений в отношениях именно в дни, когда чувствуется неопределённость. Зато пятница принесёт ощущение поддержки: компания друзей будет настолько плотной и тёплой, что никакие сомнения или посторонние влияния просто не смогут испортить настроение.

Здоровье и энергия

Из-за лёгкой тревожности в начале недели стоит уделить больше внимания отдыху и сну — не тянуть внутреннее напряжение до вечера, а находить способ перезагрузиться. Прогулки, спокойная музыка или разговор с близким человеком помогут быстрее восстановить равновесие. Во второй половине недели энергия стабилизируется, появится больше желания двигаться и общаться, поэтому можно планировать более активные дела именно на эти дни.

Лучшие дни недели

Пятница — день, когда друзья создадут вокруг вас настоящую тёплую «стену поддержки», и любые тревоги отступят. Суббота обещает быть лёгкой и приятной без лишних усилий. Воскресенье порадует интеллектуальной стимуляцией — хорошее время для интересных разговоров, новых идей или обучения, которое принесёт настоящее удовольствие.