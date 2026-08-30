Прогноз на цей тиждень оприлюднило видання Horoscope.com. Астрологи обіцяють Скорпіонам тиждень оновлення і несподівано теплих стосунків з оточенням.

Робота і фінанси

На початку тижня варто налаштуватися на переосмислення: старі підходи до справ поступово поступаються місцем новим. Не тримайтеся за звичні схеми, якщо бачите, що вони вже не працюють — саме зараз вдалий момент оновити робочі процеси чи спробувати інший метод організації часу. Це не про радикальні рішення, а про поступову заміну застарілого корисним. Фінансових ризиків тиждень не несе, тож можна спокійно планувати витрати на найближчі дні, орієнтуючись на звичний бюджет.

Стосунки

Головна тема тижня — дружба. Ви відчуєте, що стали ближчими з людьми зі свого кола, і це буде взаємно: приятелі теж потягнуться до вас щиріше й активніше. Особливо яскраво це проявиться в середу і триматиметься до кінця тижня. У четвер можливі спонтанні вчинки, на які ви зазвичай не наважуєтеся самі — можливо, погодитеся на пропозицію, яку раніше відхилили б. У неділю можуть виникнути дрібні непорозуміння в родині або вдома — тут допоможе відкритість і готовність почути іншу сторону, без надмірної категоричності.

Здоров'я та енергія

Емоційний фон тижня загалом позитивний, і це добре позначиться на самопочутті. Тепле спілкування з друзями заряджає енергією, тож не відмовляйтеся від зустрічей і спільних планів. Втім, до неділі варто підійти з запасом внутрішнього спокою — сімейні дрібниці краще не загострювати, а обговорювати спокійно, зберігаючи сили для відпочинку.

Найкращі дні тижня

Середа стане днем, коли ви особливо гостро відчуєте підтримку друзів — і це триватиме далі. Четвер підійде для несподіваних, нетипових для вас рішень, які принесуть задоволення. П'ятниця і субота — час, коли всі навколо перебуватимуть у чудовому гуморі, тож саме ці дні варто присвятити спільним справам і зустрічам, поки атмосфера настільки сприятлива.