Після досягнення 60 років українцям не варто зволікати з оформленням пенсії — від дати подання заяви залежить, з якого моменту Пенсійний фонд почне нараховувати виплати. У ПФУ нагадали про важливий тримісячний дедлайн, пропуск якого може коштувати частини грошей.

Оформлення пенсії в Україні має чіткі часові межі, про які Пенсійний фонд нагадав майбутнім пенсіонерам. Після 60-річчя закон відводить лише три місяці на подання заяви — інакше частина грошей просто згорить.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України, заяву про призначення пенсії за віком можна подати після набуття права на пенсію. Також оформити її можна заздалегідь — не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Для тих, хто звертається за пенсією за віком, діє правило трьох місяців. Якщо заява надійшла протягом цього терміну, пенсію призначають із дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку. Якщо ж людина подасть документи пізніше, виплату призначать лише з дня звернення. Через це можна втратити пенсію за кілька попередніх місяців.

Наприклад, людина досягла пенсійного віку в січні, а заяву подала в липні. У такому разі Пенсійний фонд призначить виплату з липня, а не з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку. Пів року пенсійних виплат будуть втрачені безповоротно.

Який стаж потрібен у 2026 році

Вік виходу на пенсію залежить від страхового стажу. У 2026 році діють такі вимоги:

у 60 років — не менше 33 років страхового стажу;

у 63 роки — від 23 до 33 років;

у 65 років — від 15 до 23 років.

Тобто людина, якій у 2026 році виповниться 60 років, для виходу на пенсію за віком повинна мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо такого стажу на момент досягнення 60 років не вистачає, право на пенсію за віком може виникнути пізніше — після накопичення необхідної кількості стажу.

Вимоги до стажу для виходу на пенсію в 60 років поступово зростають. У 2027 році знадобиться вже 34 роки, а з 2028 року — 35 років страхового стажу.

Як оформити пенсію

Є кілька способів подати заяву. Можна звернутися особисто до територіального органу Пенсійного фонду. Також документи можна подати через вебпортал електронних послуг ПФУ або через портал «Дія» з використанням електронного підпису.

Як підготуватися заздалегідь

Проблеми з документами або стажем краще виявити до подання заяви. Особливо це актуально для людей, які змінювали місце проживання через війну, перебувають за кордоном або мають документи про роботу за різні періоди.

Пенсійний фонд зазначає, що страховий стаж після 1 січня 2004 року розраховується за даними реєстру застрахованих осіб. Для періодів роботи до цієї дати використовують трудову книжку та інші документи, що підтверджують стаж. Тому перед виходом на пенсію варто перевірити свої дані та за потреби підготувати документи, яких бракує.

Для майбутніх пенсіонерів зручним варіантом може стати завчасна перевірка страхового стажу через електронні сервіси Пенсійного фонду. Це дає змогу побачити, чи враховані всі періоди роботи, і заздалегідь з'ясувати, чи вистачає стажу для виходу на пенсію.

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