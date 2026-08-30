Чи впливає офіційне працевлаштування на відстрочку від мобілізації за доглядом за хворим родичем — пояснив представник Уповноваженого з прав людини Андрій Крючков. Робота сама по собі не є підставою для скасування відстрочки, але ТЦК можуть використати цей факт для початку перевірки.

Відстрочка від мобілізації в Україні — тема, що хвилює багатьох чоловіків призовного віку. В Офісі уповноваженого з прав людини пояснили, чи може офіційне працевлаштування стати причиною для скасування відстрочки, яку дають за доглядом за хворим родичем.

Як повідомляє УНІАН, відстрочку від мобілізації можуть отримати громадяни, які постійно доглядають за хворим батьком, матір'ю, дружиною або дітьми. Призвати до служби також не можуть людей, які доглядають за родичами другого ступеня спорідненості — братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуками — з I чи II групою інвалідності, якщо немає ближчих родичів.

Представник Уповноваженого з прав людини в Закарпатській області Андрій Крючков наголосив: у жодному чинному нормативно-правовому акті не зазначено, що обов'язковою умовою для такої відстрочки є відсутність офіційної роботи. Тому працевлаштування саме по собі не свідчить, що людина більше не доглядає за хворим родичем.

"Чинне законодавство не містить норми, яка визначає постійний догляд як обов'язково безперервне особисте перебування доглядальника біля людини 24 години на добу. Так само законодавством не встановлено, що будь-яка трудова зайнятість автоматично виключає можливість здійснення постійного догляду", — пояснив Крючков.

Водночас військові ТЦК та СП можуть використати інформацію про наявність роботи як привід для початку перевірки підстав на відстрочку. Ідеться про належно оформлені та дійсні документи, які можуть аналізувати через державні реєстри та бази даних.

Що робити, якщо ТЦК почало перевірку

Юристи радять заздалегідь підготувати підтвердження факту догляду: документи про родинний зв'язок, висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді та акт обстеження матеріально-побутових умов. Офіційна робота не позбавляє права на відстрочку — достатньо довести, що догляд здійснюється фактично.

Якщо ТЦК призначило перевірку через сумніви щодо реальності догляду, варто зберігати всі документи й бути готовим надати їх на вимогу. Сама по собі трудова зайнятість підставою для анулювання відстрочки не є.

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