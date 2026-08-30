Влияет ли официальное трудоустройство на отсрочку от мобилизации по уходу за больным родственником — объяснил представитель Уполномоченного по правам человека Андрей Крючков. Работа сама по себе не является основанием для отмены отсрочки, но ТЦК могут использовать этот факт для начала проверки.

Отсрочка от мобилизации в Украине — тема, которая волнует многих мужчин призывного возраста. В Офисе уполномоченного по правам человека объяснили, может ли официальное трудоустройство стать причиной для отмены отсрочки, которую дают по уходу за больным родственником.

Как сообщает УНИАН, отсрочку от мобилизации могут получить граждане, которые постоянно ухаживают за больным отцом, матерью, женой или детьми. Призвать на службу также не могут людей, которые ухаживают за родственниками второй степени родства — братом или сестрой, дедом или бабушкой, внуками — с I или II группой инвалидности, если нет более близких родственников.

Представитель Уполномоченного по правам человека в Закарпатской области Андрей Крючков подчеркнул: ни в одном действующем нормативно-правовом акте не указано, что обязательным условием для такой отсрочки является отсутствие официальной работы. Поэтому трудоустройство само по себе не свидетельствует, что человек больше не ухаживает за больным родственником.

"Действующее законодательство не содержит нормы, которая определяет постоянный уход как обязательно непрерывное личное пребывание ухаживающего возле человека 24 часа в сутки. Также законодательством не установлено, что любая трудовая занятость автоматически исключает возможность осуществления постоянного ухода", — пояснил Крючков.

В то же время военные ТЦК и СП могут использовать информацию о наличии работы как повод для начала проверки оснований на отсрочку. Речь идет о надлежаще оформленных и действительных документах, которые могут анализировать через государственные реестры и базы данных.

Что делать, если ТЦК начало проверку

Юристы советуют заранее подготовить подтверждение факта ухода: документы о родственной связи, заключение врачебно-консультативной комиссии о потребности в постоянном уходе и акт обследования материально-бытовых условий. Официальная работа не лишает права на отсрочку — достаточно доказать, что уход осуществляется фактически.

Если ТЦК назначило проверку из-за сомнений в реальности ухода, стоит хранить все документы и быть готовым предоставить их по требованию. Сама по себе трудовая занятость основанием для аннулирования отсрочки не является.

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