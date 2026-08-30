Тертый пирог с яблоками — это то, что получается, если объединить классический яблочный пирог и хрустящий крамбл: сочная начинка под слоем ореховой посыпки, без овсянки в топинге.

Простой рецепт яблочного пирога мы уже публиковали — а тертый пирог с яблоками объединяет в себе классический пирог и хрустящий крамбл, поэтому требует немного иного подхода к начинке и посыпке.

Тертый пирог с яблоками — это десерт, объединяющий лучшее из двух любимых видов выпечки: сочную яблочную начинку классического пирога и хрустящую ароматную посыпку, как в крамбле. В отличие от голландского яблочного пирога, в посыпке тертого пирога с яблоками нет овсянки — вместо неё измельчённые орехи добавляют приятную текстуру каждому кусочку. В сочетании с корицей и мускатным орехом этот десерт становится по-настоящему уютным осенним лакомством.

Ингредиенты для тертого пирога с яблоками

Для основы и начинки:

тесто для пирога — 1 порция (готовое или собственного приготовления)

яблоки кисло-сладких сортов (например, «Granny Smith» или «Honeycrisp») — примерно 1,4 кг, очищенные от кожуры и сердцевины, нарезанные ломтиками около 1,5 см

свежевыжатый лимонный сок — 2 столовые ложки (30 мл)

коричневый сахар — примерно 100 г (полстакана)

пшеничная мука — примерно 35 г, плюс немного для раскатывания теста

молотая корица — 1 чайная ложка

мускатный орех молотый — 1/2 чайной ложки (по желанию)

соль — 1/4 чайной ложки

Для ореховой посыпки:

пшеничная мука — примерно 160 г (1 1/3 стакана)

коричневый сахар — примерно 150 г (3/4 стакана)

измельчённые грецкие орехи — примерно 40 г (1/3 стакана)

соль — 1 чайная ложка

молотая корица — 1/4 чайной ложки

душистый перец молотый — 1/2 чайной ложки (по желанию)

растопленное масло — примерно 115 г (полстакана)

Как приготовить тертый пирог с яблоками: пошагово

Разогрейте духовку до 220°C и поставьте внутрь противень на средний уровень.

На подпорошенной мукой поверхности раскатайте тесто в круг диаметром около 30 см. Осторожно переложите его в форму для пирога и слегка прижмите ко дну и стенкам, не растягивая. Обрежьте края, оставив припуск около 2,5 см, подверните тесто под себя и защипните края пальцами. Поставьте форму в холодильник на 40 минут или в морозильную камеру на 20 минут.

Пока тесто охлаждается, займитесь начинкой для тертого пирога с яблоками: в большой миске смешайте яблоки, лимонный сок, сахар, муку, корицу, мускатный орех и соль. Перемешайте, чтобы все ломтики яблок равномерно покрылись мучной смесью.

Достаньте охлаждённую основу из холодильника или морозильной камеры и выложите в неё яблочную начинку. Поставьте форму на разогретый противень в духовке и выпекайте около 20 минут.

Пока пирог выпекается, приготовьте посыпку: в средней миске смешайте муку, сахар, орехи, соль, корицу и душистый перец (если используете). Добавьте растопленное масло и перемешивайте, пока масса не станет похожа на грубые крошки.

Через 20 минут выпекания достаньте пирог из духовки и равномерно высыпьте ореховую посыпку сверху на яблочную начинку. Уменьшите температуру духовки до 190°C и верните пирог выпекаться дальше. Готовьте, пока посыпка и края теста не станут золотистыми — это займёт ещё примерно 45-55 минут. Если края начнут темнеть раньше времени, накройте их фольгой.

Когда пирог будет готов, дайте ему остыть до комнатной температуры — это займёт не менее 3 часов — прежде чем нарезать и подавать. Это важный момент: за время охлаждения соки в начинке стабилизируются, и кусочки получаются аккуратными.

Тертый пирог с яблоками отлично смотрится и сам по себе, но ещё вкуснее подавать его с шариком домашнего ванильного мороженого или взбитыми сливками. Хранить готовый пирог можно под крышкой при комнатной температуре до 2 дней или в холодильнике до 5 дней.

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