Простой рецепт яблочного пирога мы уже публиковали — а тертый пирог с яблоками объединяет в себе классический пирог и хрустящий крамбл, поэтому требует немного иного подхода к начинке и посыпке.
Тертый пирог с яблоками — это десерт, объединяющий лучшее из двух любимых видов выпечки: сочную яблочную начинку классического пирога и хрустящую ароматную посыпку, как в крамбле. В отличие от голландского яблочного пирога, в посыпке тертого пирога с яблоками нет овсянки — вместо неё измельчённые орехи добавляют приятную текстуру каждому кусочку. В сочетании с корицей и мускатным орехом этот десерт становится по-настоящему уютным осенним лакомством.
Ингредиенты для тертого пирога с яблоками
Для основы и начинки:
- тесто для пирога — 1 порция (готовое или собственного приготовления)
- яблоки кисло-сладких сортов (например, «Granny Smith» или «Honeycrisp») — примерно 1,4 кг, очищенные от кожуры и сердцевины, нарезанные ломтиками около 1,5 см
- свежевыжатый лимонный сок — 2 столовые ложки (30 мл)
- коричневый сахар — примерно 100 г (полстакана)
- пшеничная мука — примерно 35 г, плюс немного для раскатывания теста
- молотая корица — 1 чайная ложка
- мускатный орех молотый — 1/2 чайной ложки (по желанию)
- соль — 1/4 чайной ложки
Для ореховой посыпки:
- пшеничная мука — примерно 160 г (1 1/3 стакана)
- коричневый сахар — примерно 150 г (3/4 стакана)
- измельчённые грецкие орехи — примерно 40 г (1/3 стакана)
- соль — 1 чайная ложка
- молотая корица — 1/4 чайной ложки
- душистый перец молотый — 1/2 чайной ложки (по желанию)
- растопленное масло — примерно 115 г (полстакана)
Как приготовить тертый пирог с яблоками: пошагово
Разогрейте духовку до 220°C и поставьте внутрь противень на средний уровень.
На подпорошенной мукой поверхности раскатайте тесто в круг диаметром около 30 см. Осторожно переложите его в форму для пирога и слегка прижмите ко дну и стенкам, не растягивая. Обрежьте края, оставив припуск около 2,5 см, подверните тесто под себя и защипните края пальцами. Поставьте форму в холодильник на 40 минут или в морозильную камеру на 20 минут.
Пока тесто охлаждается, займитесь начинкой для тертого пирога с яблоками: в большой миске смешайте яблоки, лимонный сок, сахар, муку, корицу, мускатный орех и соль. Перемешайте, чтобы все ломтики яблок равномерно покрылись мучной смесью.
Достаньте охлаждённую основу из холодильника или морозильной камеры и выложите в неё яблочную начинку. Поставьте форму на разогретый противень в духовке и выпекайте около 20 минут.
Пока пирог выпекается, приготовьте посыпку: в средней миске смешайте муку, сахар, орехи, соль, корицу и душистый перец (если используете). Добавьте растопленное масло и перемешивайте, пока масса не станет похожа на грубые крошки.
Через 20 минут выпекания достаньте пирог из духовки и равномерно высыпьте ореховую посыпку сверху на яблочную начинку. Уменьшите температуру духовки до 190°C и верните пирог выпекаться дальше. Готовьте, пока посыпка и края теста не станут золотистыми — это займёт ещё примерно 45-55 минут. Если края начнут темнеть раньше времени, накройте их фольгой.
Когда пирог будет готов, дайте ему остыть до комнатной температуры — это займёт не менее 3 часов — прежде чем нарезать и подавать. Это важный момент: за время охлаждения соки в начинке стабилизируются, и кусочки получаются аккуратными.
Тертый пирог с яблоками отлично смотрится и сам по себе, но ещё вкуснее подавать его с шариком домашнего ванильного мороженого или взбитыми сливками. Хранить готовый пирог можно под крышкой при комнатной температуре до 2 дней или в холодильнике до 5 дней.
Ранее Politeka сообщала, рецепт быстрого брауни: как получить влажную середину и хрустящую корочку.
Также Politeka писала, рецепт домашнего безе: секрет эффектного праздничного десерта.