Тертий пиріг з яблуками — це те, що виходить, якщо поєднати класичний яблучний пиріг і хрусткий крамбл: соковита начинка під шаром горіхової посипки, без вівсянки в топінгу.

Простий рецепт яблучного пирога ми вже публікували — а тертий пиріг з яблуками поєднує в собі класичний пиріг і хрусткий крамбл, тому вимагає трохи іншого підходу до начинки й посипки.

Тертий пиріг з яблуками — це десерт, що об'єднує найкраще з двох улюблених випічок: соковиту яблучну начинку класичного пирога і хрустку ароматну посипку, як у крамблі. На відміну від голландського яблучного пирога, у посипці тертого пирога з яблуками немає вівсянки — замість неї подрібнені горіхи додають приємну текстуру кожному шматочку. У поєднанні з корицею й мускатним горіхом цей десерт стає по-справжньому затишним осіннім частуванням.

Інгредієнти для тертого пирога з яблуками

Для основи та начинки:

тісто для пирога — 1 порція (готове або власного приготування)

яблука кисло-солодких сортів (наприклад, «Granny Smith» або «Honeycrisp») — приблизно 1,4 кг, очищені від шкірки й серцевини, порізані скибочками близько 1,5 см

свіжовичавлений лимонний сік — 2 столові ложки (30 мл)

коричневий цукор — приблизно 100 г (пів склянки)

пшеничне борошно — приблизно 35 г, плюс трохи для розкачування тіста

мелена кориця — 1 чайна ложка

мускатний горіх мелений — 1/2 чайної ложки (за бажанням)

сіль — 1/4 чайної ложки

Для горіхової посипки:

пшеничне борошно — приблизно 160 г (1 1/3 склянки)

коричневий цукор — приблизно 150 г (3/4 склянки)

подрібнені волоські горіхи — приблизно 40 г (1/3 склянки)

сіль — 1 чайна ложка

мелена кориця — 1/4 чайної ложки

душистий перець мелений — 1/2 чайної ложки (за бажанням)

розтоплене масло — приблизно 115 г (пів склянки)

Як приготувати тертий пиріг з яблуками: покроково

Розігрійте духовку до 220°C і поставте всередину протипригарний лист на середній рівень.

На підпорошеній борошном поверхні розкачайте тісто в коло діаметром близько 30 см. Обережно перекладіть його у форму для пирога і легенько притисніть до дна й стінок, не розтягуючи. Обріжте краї, залишивши напуск близько 2,5 см, підверніть тісто під себе і защипніть краї пальцями. Поставте форму в холодильник на 40 хвилин або в морозильну камеру на 20 хвилин.

Поки тісто охолоджується, займіться начинкою для тертого пирога з яблуками: у великій мисці змішайте яблука, лимонний сік, цукор, борошно, корицю, мускатний горіх і сіль. Перемішайте, щоб усі скибочки яблук рівномірно вкрилися борошняною сумішшю.

Дістаньте охолоджену основу з холодильника чи морозильної камери і викладіть у неї яблучну начинку. Поставте форму на розігрітий лист у духовці й випікайте близько 20 хвилин.

Поки пиріг випікається, приготуйте посипку: у середній мисці змішайте борошно, цукор, горіхи, сіль, корицю та душистий перець (якщо використовуєте). Додайте розтоплене масло і перемішуйте, доки маса не набере вигляду грубих крихт.

Через 20 хвилин випікання дістаньте пиріг із духовки і рівномірно висипте горіхову посипку зверху на яблучну начинку. Зменшіть температуру духовки до 190°C і поверніть пиріг випікатися далі. Готуйте, доки посипка і краї тіста не стануть золотистими — це займе ще приблизно 45-55 хвилин. Якщо краї почнуть темніти раніше часу, накрийте їх фольгою.

Коли пиріг буде готовий, дайте йому охолонути до кімнатної температури — це займе щонайменше 3 години — перш ніж нарізати й подавати. Це важливий момент: за час охолодження соки в начинці стабілізуються, і шматочки виходять акуратними.

Тертий пиріг з яблуками чудово смакує сам по собі, але ще смачніше подавати його з кулькою домашнього ванільного морозива або збитими вершками. Зберігати готовий пиріг можна під накривкою за кімнатної температури до 2 днів або в холодильнику до 5 днів.

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