Многодетные родители могут получать ежемесячную надбавку к пенсии. В Пенсионном фонде рассказали, при каких условиях назначают доплату и сколько она составляет в 2026 году.

Пенсионные выплаты в Украине продолжают расти — на этот раз Пенсионный фонд напомнил о специальной надбавке для многодетных родителей, которая может существенно увеличить ежемесячную пенсию.

Дополнительная денежная помощь устанавливается в соответствии с положениями Закона Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной». Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины, в перечень получателей попадают многодетные матери, родившие или усыновившие и воспитавшие до шестилетнего возраста не менее пяти детей.

В определенных законодательством случаях такую выплату могут назначить и отцу — если именно он занимался воспитанием детей. Надбавку начисляют дополнительно к основной пенсии независимо от ее вида: по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца.

Сколько денег получат многодетные родители

Размер надбавки рассчитывается как процент от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен.

За пятерых детей выплата составляет 35% от прожиточного минимума — то есть 908 гривен в месяц. С каждым последующим ребенком сумма увеличивается: на шестерых детей начисляется 36% (934 гривны), на семерых — 37% (960 гривен), на восьмерых — 38% (986 гривен), на девятерых — 39% (1 012 гривен). Максимальную надбавку получают родители десятерых и более детей — 40% прожиточного минимума, что равно 1 038 гривнам ежемесячно.

Поскольку доплата привязана к прожиточному минимуму, она не зависит от ежегодной мартовской индексации пенсий. Сумма пересчитывается автоматически только в случае изменения государственного социального стандарта для нетрудоспособных граждан.

Закон также предусматривает возможность учета этой надбавки при назначении пенсии в связи с потерей кормильца. Если на такую пенсию претендует один нетрудоспособный член семьи, ему начисляют 70% от надбавки умершего пенсионера. Если же таких членов двое или более — 90%.

Как оформить надбавку к пенсии

Для получения доплаты многодетным родителям необходимо обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины. При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение и документы, подтверждающие факт рождения или усыновления пяти и более детей и их воспитания до шестилетнего возраста.

Подать заявление также можно онлайн — через личный кабинет на вебпортале ПФУ (portal.pfu.gov.ua), воспользовавшись электронной подписью. После подачи документов решение о назначении надбавки принимается в течение 10 дней.

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