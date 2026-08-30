Киевстар объявил о запуске новой услуги — SIM для путешествий. Отдельная eSIM позволяет пользоваться мобильным интернетом в 38 странах мира без привязки к роуминговым тарифам.

Мобильная связь в Украине продолжает расширять возможности для абонентов — Киевстар запустил новую услугу SIM для путешествий, которая позволяет пользоваться интернетом за границей без роуминговых наценок. О запуске сервиса компания сообщила 25 августа 2026 года.

SIM для путешествий — это отдельная eSIM, предназначенная исключительно для мобильного интернета в роуминге. Она получает отдельный номер, однако использовать его для обычных звонков и SMS нельзя — сервис ориентирован только на передачу данных.

Какие пакеты интернета доступны

Пользователям предлагают четыре пакета интернета сроком на четыре недели. Самый доступный — 5 ГБ за 90 гривен. Также есть варианты на 10 ГБ за 135 грн, 20 ГБ за 225 грн и 40 ГБ за 400 грн. Никакой регулярной абонплаты не предусмотрено — абонент платит только за выбранный объем гигабайт.

Пакеты не продлеваются автоматически. После завершения срока действия или исчерпания трафика новый объем нужно подключать самостоятельно. При этом одновременно можно активировать несколько пакетов — например, если нужно больше интернета на время длительной поездки.

Как подключить eSIM для путешествий

Для подключения услуги необходимо иметь смартфон с поддержкой eSIM. Далее алгоритм простой: приобрести eSIM в интернет-магазине Киевстар, оплатить нужный пакет, получить QR-код и установить профиль на устройство. Новая SIM может работать параллельно с основной физической SIM-картой или другой eSIM, если это позволяет смартфон.

Важно: воспользоваться услугой могут не только абоненты Киевстар, но и клиенты других украинских мобильных операторов — Vodafone и lifecell. То есть SIM для путешествий является самостоятельным продуктом, а не дополнением к действующему тарифу.

В каких странах работает eSIM

Услуга доступна в 38 странах мира. В перечень входят Польша, Германия, Чехия, Испания, Италия, Франция, Турция, Великобритания, США, Объединенные Арабские Эмираты и Южная Корея. Также сервис работает в странах Балтии, Скандинавии и Балкан. Одна eSIM действует во всех поддерживаемых странах, поэтому во время путешествия между ними покупать новую карточку не нужно.

Как сообщает PaySpace Magazine, перед покупкой стоит проверить, поддерживает ли ваш смартфон eSIM, а также сравнить стоимость пакетов с роуминговыми условиями основного оператора. Для абонентов Киевстар альтернативой может оставаться услуга «Роуминг как дома», если она доступна в их тарифе и стране пребывания.

Что делать, если интернет закончился раньше срока

Если выделенный трафик исчерпан до завершения четырех недель, абонент может сразу приобрести новый пакет — ограничений на количество подключений нет. Все актуальные условия и цены опубликованы в интернет-магазине Киевстар.

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