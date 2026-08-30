Київстар оголосив про запуск нової послуги — SIM для подорожей. Окрема eSIM дозволяє користуватися мобільним інтернетом у 38 країнах світу без прив'язки до роумінгових тарифів.

Мобільний зв'язок в Україні продовжує розширювати можливості для абонентів — Київстар запустив нову послугу SIM для подорожей, яка дозволяє користуватися інтернетом за кордоном без роумінгових націнок. Про запуск сервісу компанія повідомила 25 серпня 2026 року.

SIM для подорожей — це окрема eSIM, призначена виключно для мобільного інтернету в роумінгу. Вона отримує окремий номер, однак використовувати його для звичайних дзвінків та SMS не можна — сервіс орієнтований лише на передачу даних.

Які пакети інтернету доступні

Користувачам пропонують чотири пакети інтернету терміном на чотири тижні. Найдоступніший — 5 ГБ за 90 гривень. Також є варіанти на 10 ГБ за 135 грн, 20 ГБ за 225 грн та 40 ГБ за 400 грн. Жодної регулярної абонплати не передбачено — абонент платить лише за обраний обсяг гігабайтів.

Пакети не продовжуються автоматично. Після завершення терміну дії або вичерпання трафіку новий обсяг потрібно підключати самостійно. При цьому одночасно можна активувати кілька пакетів — наприклад, якщо потрібно більше інтернету на час тривалої поїздки.

Як підключити eSIM для подорожей

Для підключення послуги необхідно мати смартфон із підтримкою eSIM. Далі алгоритм простий: придбати eSIM в інтернет-магазині Київстар, оплатити потрібний пакет, отримати QR-код та встановити профіль на пристрій. Нова SIM може працювати паралельно з основною фізичною SIM-карткою або іншою eSIM, якщо це дозволяє смартфон.

Важливо: скористатися послугою можуть не лише абоненти Київстар, а й клієнти інших українських мобільних операторів — Vodafone та lifecell. Тобто SIM для подорожей є самостійним продуктом, а не доповненням до чинного тарифу.

У яких країнах працює eSIM

Послуга доступна у 38 країнах світу. До переліку входять Польща, Німеччина, Чехія, Іспанія, Італія, Франція, Туреччина, Велика Британія, США, Об'єднані Арабські Емірати та Південна Корея. Також сервіс працює в країнах Балтії, Скандинавії та Балкан. Одна eSIM діє в усіх підтримуваних країнах, тому під час подорожі між ними купувати нову картку не потрібно.

Як повідомляє PaySpace Magazine, перед купівлею варто перевірити, чи підтримує ваш смартфон eSIM, а також порівняти вартість пакетів із роумінговими умовами основного оператора. Для абонентів Київстар альтернативою може залишатися послуга «Роумінг як вдома», якщо вона доступна в їхньому тарифі та країні перебування.

Що робити, якщо інтернет закінчився раніше терміну

Якщо виділений трафік вичерпано до завершення чотирьох тижнів, абонент може одразу придбати новий пакет — обмежень на кількість підключень немає. Усі актуальні умови та ціни опубліковані в інтернет-магазині Київстар.

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