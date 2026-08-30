Курс доллара в Украине в ближайшие дни может двигаться в достаточно узком коридоре, на который будут давить цены на нефть, ситуация на Ближнем Востоке и действия Нацбанка.

Курс доллара в Украине до 2 сентября будет колебаться в коридоре 44,30–45,20 гривны в зависимости от сегмента рынка. Такой прогноз озвучил финансовый эксперт Алексей Козырев в видео для портала «Минфин».

На валютный рынок в конце августа будут давить сразу несколько факторов: война между США и Ираном, волатильность цен на нефть, ожидания по монетарной политике ЕЦБ и ФРС, а также решения Национального банка Украины.

Что будет с ценами на нефть и евро

Цена нефти Brent, по расчетам Козырева, в период с 27 августа по 2 сентября удержится в пределах от 78 до 94 долларов за баррель. Ранее нефть уже снижалась с отметки $93–95 до $85–86 из-за слухов о возможной договоренности между Ираном и США, однако любое обострение в регионе может быстро изменить настроения рынка.

Пара евро/доллар, по прогнозу эксперта, будет находиться в коридоре $1,154–1,176 за евро. Поддержку европейской валюте может дать удешевление нефти, ведь для энергозависимой Европы это означает меньшие расходы. В то же время давление на доллар создает рост государственного долга США, который в августе достиг $40 триллионов.

Сколько будут стоить доллар и евро в Украине

На безналичном рынке, по прогнозу, курс доллара на межбанке составит 44,40–45,10 гривны, а евро — 51,60–52,45 гривны. На наличном рынке ожидаются такие значения:

доллар в банках — 44,30–45,20 грн;

доллар в обменниках — 44,35–45,15 грн;

евро в банках — 51,40–52,60 грн;

евро в обменниках — 51,55–52,55 грн.

Евро, по мнению Козырева, останется главной валютой для спекуляций на наличном рынке. Из-за более высокой волатильности финансовые учреждения будут работать с большим спредом: 15–25 копеек для доллара и 20–60 копеек для евро.

Ранее Politeka сообщала, сколько будет стоить валюта в сентябре.