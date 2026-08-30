Курс долара в Україні найближчими днями може рухатися в досить вузькому коридорі, на який тиснутимуть ціни на нафту, ситуація на Близькому Сході та дії Нацбанку.

Курс долара в Україні до 2 вересня коливатиметься в коридорі 44,30–45,20 гривні залежно від сегмента ринку. Такий прогноз озвучив фінансовий експерт Олексій Козирєв у відео для порталу «Мінфін».

На валютний ринок наприкінці серпня тиснутиме одразу кілька факторів: війна між США та Іраном, волатильність цін на нафту, очікування щодо монетарної політики ЄЦБ і ФРС, а також рішення Національного банку України.

Що буде з цінами на нафту та євро

Ціна нафти Brent, за розрахунками Козирєва, в період із 27 серпня до 2 вересня утримається в межах від 78 до 94 доларів за барель. Раніше нафта вже знижувалася з позначки $93–95 до $85–86 через чутки про можливу домовленість між Іраном та США, проте будь-яке загострення в регіоні може швидко змінити настрої ринку.

Пара євро/долар, за прогнозом експерта, перебуватиме в коридорі $1,154–1,176 за євро. Підтримку європейській валюті може дати здешевлення нафти, адже для енергозалежної Європи це означає менші витрати. Водночас тиск на долар створює зростання державного боргу США, який у серпні сягнув $40 трильйонів.

Скільки коштуватимуть долар і євро в Україні

На безготівковому ринку, за прогнозом, курс долара на міжбанку складе 44,40–45,10 гривні, а євро — 51,60–52,45 гривні. На готівковому ринку очікуються такі значення:

долар у банках — 44,30–45,20 грн;

долар в обмінниках — 44,35–45,15 грн;

євро в банках — 51,40–52,60 грн;

євро в обмінниках — 51,55–52,55 грн.

Євро, на думку Козирєва, залишиться головною валютою для спекуляцій на готівковому ринку. Через вищу волатильність фінансові установи працюватимуть із більшим спредом: 15–25 копійок для долара та 20–60 копійок для євро.

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