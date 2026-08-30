В Україні очікується суттєве подорожчання молочних продуктів — ціни можуть зрости більш ніж на 10%, повідомили в Асоціації виробників молока. Основна причина — збитки торговельних мереж через руйнування складів унаслідок російських атак.

Подорожчання продуктів в Україні набирає обертів — цього разу під удар потрапила молочна група товарів. За прогнозами експертів, вартість молочної продукції зросте більш ніж на 10%, і основна причина — не лише інфляція, а й збитки торговельних мереж через руйнування складів унаслідок російських атак.

Як повідомляє УНІАН, заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас вважає, що подорожчання буде відчутним для всіх категорій споживачів. «Подорожчання буде однозначно. Я думаю, що здорожчання буде більшим, тому що треба буде якимось чином перекривати всі ці збитки», — зазначила вона.

Чому дорожчає молочка

Молочні ферми в Україні вже пів року працюють собі у збиток. Однак експертка наголошує: підвищення цін не принесе фінансового полегшення виробникам сировини. «Ціна на молочну продукцію підніметься — але фермер, який виробляє молоко, за свою сировину більшу ціну не побачить», — пояснює Жупінас.

За її словами, різниця, на яку піднімуть ціни, буде спрямована на те, щоб покрити збитки насамперед ритейлу. Великі торговельні мережі вже попереджають переробні заводи, що не платитимуть за попередню продукцію, яка була пошкоджена внаслідок російських атак.

Як удари по складах вплинули на ціни

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки російських окупантів у ніч проти 5 серпня зазнали масштабних руйнувань логістичний центр мережі Novus та два розподільчі центри «Сільпо». За оцінками економістів, на вартості продовольчих товарів руйнування складів не мали б позначитися — але за умови, якщо постачання продукції буде відновлене протягом двох тижнів.

Однак, як свідчать прогнози Асоціації виробників молока, уникнути здорожчання не вдасться. Річна інфляція в Україні становить майже 9%, і це лише частково пояснює зростання цін. Решта — прямий наслідок втрат, які мережі перекладають на споживачів через переробні підприємства.

Раніше Politeka повідомляла, ціни на життєво важливий продукт в Україні сягнули максимуму.