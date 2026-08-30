В Украине ожидается существенное подорожание молочных продуктов — цены могут вырасти более чем на 10%, сообщили в Ассоциации производителей молока. Основная причина — убытки торговых сетей из-за разрушения складов в результате российских атак.

Подорожание продуктов в Украине набирает обороты — на этот раз под удар попала молочная группа товаров. По прогнозам экспертов, стоимость молочной продукции вырастет более чем на 10%, и основная причина — не только инфляция, но и убытки торговых сетей из-за разрушения складов в результате российских атак.

Как сообщает УНИАН, заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас считает, что подорожание будет ощутимым для всех категорий потребителей. «Подорожание будет однозначно. Я думаю, что подорожание будет большим, потому что нужно будет каким-то образом перекрывать все эти убытки», — отметила она.

Почему дорожает молочка

Молочные фермы в Украине уже полгода работают себе в убыток. Однако эксперт подчеркивает: повышение цен не принесет финансового облегчения производителям сырья. «Цена на молочную продукцию поднимется — но фермер, который производит молоко, за свое сырье большую цену не увидит», — поясняет Жупинас.

По ее словам, разница, на которую поднимут цены, будет направлена на то, чтобы покрыть убытки прежде всего ритейла. Крупные торговые сети уже предупреждают перерабатывающие заводы, что не будут платить за предыдущую продукцию, которая была повреждена в результате российских атак.

Как удары по складам повлияли на цены

Напомним, в результате ракетной атаки российских оккупантов в ночь на 5 августа масштабные разрушения получили логистический центр сети Novus и два распределительных центра «Сильпо». По оценкам экономистов, на стоимости продовольственных товаров разрушение складов не должно было сказаться — но при условии, если поставки продукции будут восстановлены в течение двух недель.

Однако, как свидетельствуют прогнозы Ассоциации производителей молока, избежать подорожания не удастся. Годовая инфляция в Украине составляет почти 9%, и это лишь частично объясняет рост цен. Остальное — прямое следствие потерь, которые сети перекладывают на потребителей через перерабатывающие предприятия.

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