Овощное ассорти готовится по принципу итальянской джардиньеры — это быстрый маринованный микс овощей, который не требует недель ожидания и становится готовым к употреблению уже через пару часов.

Рецепт салата с пекинской капустой мы уже публиковали — а овощное ассорти готовится по совершенно другому принципу: здесь овощи не просто нарезают и заправляют, а сначала быстро отваривают, а затем заливают горячим маринадом, чтобы получить хрустящий, слегка кисловатый вкус, похожий на итальянскую джардиньеру.

Овощное ассорти — это простой рецепт быстрого маринования, родом из итальянской кухни, где подобное блюдо традиционно называют джардиньерой. В отличие от привычной домашней консервации, здесь не нужно ждать неделями или месяцами: овощи готовы к употреблению уже через несколько часов, а хранятся в холодильнике несколько дней. Такой рецепт особенно удобен, когда нужно быстро приготовить гарнир к основному блюду, а времени на классическое консервирование нет. Это отличный гарнир к мясу, рыбе или даже простым бутербродам, а еще яркий акцент на праздничном столе.

Ингредиенты для овощного ассорти

600 г овощной смеси (цветная капуста, брокколи, морковь) — свежей или замороженной

кипящая вода — столько, чтобы полностью покрыть овощи во время варки

150 мл белого винного уксуса

150 мл воды для маринада

1,5 столовой ложки сахара

1,5 чайной ложки соли

1 столовая ложка сушеного орегано

Как приготовить овощное ассорти: пошагово

Овощную смесь переложите в кастрюлю, залейте кипящей водой так, чтобы она полностью покрыла овощи, доведите до кипения и варите примерно 4 минуты, до мягкости, но не разваривая. Слейте воду через сито и отложите овощи в сторону.

В ту же кастрюлю на огонь влейте 150 мл воды, белый винный уксус, сахар и 1,5 чайной ложки соли. Доведите маринад до кипения и подождите, пока сахар и соль полностью растворятся, после чего снимите кастрюлю с огня.

Добавьте в горячий маринад сушеный орегано и отваренные овощи, хорошо перемешайте и оставьте овощное ассорти настояться. За это время овощи впитывают аромат специй и слегка промариновываются, оставаясь при этом хрустящими.

Овощное ассорти отлично сочетается с запеченной куриной грудкой в хрустящей панировке с чесноком и пармезаном, а также с отварным молодым картофелем. В холодильнике готовое блюдо хранится до двух дней, поэтому его можно приготовить заранее и подавать небольшими порциями в течение нескольких приемов пищи.

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