Овочеве асорті готується за принципом італійської джардін'єри — це швидкий маринований мікс овочів, який не потребує тижнів чекання, а стає готовим до вживання вже за пару годин.

Рецепт салату з пекінською капустою ми вже публікували — а овочеве асорті готується за зовсім іншим принципом: тут овочі не просто нарізають і заправляють, а спочатку швидко відварюють, а потім заливають гарячим маринадом, щоб отримати хрумкий, ледь кислуватий смак, схожий на італійську джардін'єру.

Овочеве асорті — це простий рецепт швидкого мариновання, який родом з італійської кухні, де подібну страву традиційно називають джардін'єрою. На відміну від звичної домашньої консервації, тут не потрібно чекати тижнями чи місяцями: овочі стають готовими до вживання вже за кілька годин, а зберігаються в холодильнику кілька днів. Такий рецепт особливо зручний, коли потрібно швидко приготувати гарнір до основної страви, а часу на класичне консервування немає. Це чудовий гарнір до м'яса, риби чи навіть простих бутербродів, а ще яскравий акцент на святковому столі.

Інгредієнти для овочевого асорті

600 г овочевої суміші (цвітна капуста, броколі, морква) — свіжої або замороженої

закип'ячена вода — стільки, щоб повністю покрити овочі під час варіння

150 мл білого винного оцту

150 мл води для маринаду

1,5 столової ложки цукру

1,5 чайної ложки соли

1 столова ложка сушеного орегано

Як приготувати овочеве асорті: покроково

Овочеву суміш перекладіть у каструлю, залийте закип'яченою водою так, щоб вона повністю покрила овочі, доведіть до кипіння і варіть приблизно 4 хвилини, доки овочі не стануть м'якими, але не розваляться. Відкиньте на сито й дайте воді повністю стекти, а овочі відкладіть у бік.

У ту саму каструлю поверніть на вогонь і влийте 150 мл води, білий винний оцет, цукор та 1,5 чайної ложки соли. Доведіть маринад до кипіння й почекайте, доки цукор і сіль повністю розчиняться, після цього зніміть каструлю з вогню.

Додайте до гарячого маринаду сушений орегано та відварені овочі, добре перемішайте і залиште овочеве асорті настоятися. За цей час овочі вбирають аромат спецій і трохи промаринуються, залишаючись при цьому хрумкими.

Овочеве асорті чудово смакує як гарнір до запеченої курячої грудки в хрусткій панірувці з часником і пармезаном, а також до відвареної молодої картоплі. У холодильнику готова страва зберігається до двох днів, тож її можна приготувати заздалегідь і подавати невеликими порціями протягом кількох прийомів їжі.

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