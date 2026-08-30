Участники боевых действий имеют право на ряд льгот — речь идет о скидке на коммуналку, бесплатном медицинском обеспечении и образовательных гарантиях, причем часть этих прав распространяется и на их семьи.

Льготы на коммунальные платежи в Украине — лишь часть гарантий для участников боевых действий: кроме скидки на коммуналку государство предусматривает бесплатную медицину и образовательные преференции, и значительная часть этих прав распространяется на их семьи.

Перечень льгот собрали в АрміяInform, а Finance.ua выделил главное. Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» закрепляет три блока поддержки — медицинскую, коммунальную и образовательную.

Медицина

Члены семей военнослужащих, находящиеся на их иждивении, имеют право на медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях. Если по месту жительства или службы таких учреждений нет, семья может лечиться в государственных или коммунальных заведениях здравоохранения.

Коммуналка

Самая ощутимая льгота — 75-процентная скидка на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных нормативов. Она распространяется не только на самого участника боевых действий, но и на членов семьи, проживающих вместе с ним.

К получателям закон относит супруга или супругу, несовершеннолетних детей, неженатых совершеннолетних детей с инвалидностью с детства I или II группы либо инвалидностью I группы, нетрудоспособных родителей, а также лиц, находящихся под опекой или попечительством льготника.

Скидка применяется к плате за пользование жильем, поставку и распределение природного газа, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, обращение с бытовыми отходами, а также к стоимости твердого и жидкого печного топлива для домов без централизованного отопления.

Льгота начисляется не на весь фактический объем потребленных ресурсов, а в пределах социальных нормативов: для оплаты жилья действует норма 21 кв. м отапливаемой площади на каждого члена семьи, имеющего право на льготу, плюс 10,5 кв. м на семью.

Образование

Для детей военнослужащих предусмотрены отдельные образовательные гарантии. По месту проживания семьи они имеют первоочередное право на устройство в заведения дошкольного и общего среднего образования, а также в детские оздоровительные лагеря независимо от формы собственности.

Государство также помогает участникам боевых действий и их детям получать профессиональное, профессиональное предвысшее и высшее образование в государственных и коммунальных заведениях. Поддержка действует до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет.

Среди форм помощи: полная или частичная оплата обучения за счет бюджета, льготный долгосрочный кредит, социальная стипендия, бесплатные учебники, бесплатный доступ к интернету и базам данных, а также бесплатное проживание в общежитии.

Дети военнослужащих с выслугой 20 лет и более имеют преимущественное право на зачисление в военные лицеи, лицеи с усиленной военно-физической подготовкой и высшие военные учебные заведения — при условии успешной сдачи вступительных экзаменов. Право действует в течение трех лет после получения среднего образования.

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