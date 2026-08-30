Учасники бойових дій мають право на низку пільг — ідеться про знижку на комуналку, безоплатне медичне забезпечення та освітні гарантії, причому частина цих прав поширюється й на їхні сім'ї.

Пільги на комунальні платежі в Україні — лише частина гарантій для учасників бойових дій: окрім знижки на комуналку держава передбачає безоплатну медицину й освітні преференції, і значна частина цих прав поширюється на їхні сім'ї.

Перелік пільг зібрали в АрміяInform, а Finance.ua виокремив головне. Закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» закріплює три блоки підтримки — медичну, комунальну та освітню.

Медицина

Члени сімей військовослужбовців, які перебувають на їх утриманні, мають право на медичну допомогу у військово-медичних закладах. Якщо за місцем проживання чи служби таких закладів немає, родина може лікуватися в державних або комунальних закладах охорони здоров'я.

Комуналка

Найвідчутніша пільга — 75-відсоткова знижка на оплату житла та житлово-комунальних послуг у межах соціальних нормативів. Вона поширюється не лише на самого учасника бойових дій, а й на членів сім'ї, які проживають разом із ним.

До кола отримувачів закон зараховує чоловіка або дружину, неповнолітніх дітей, неодружених повнолітніх дітей з інвалідністю з дитинства I або II групи чи інвалідністю I групи, непрацездатних батьків, а також осіб під опікою чи піклуванням пільговика.

Знижка застосовується до плати за користування житлом, постачання й розподілу природного газу, електроенергії, теплопостачання, водопостачання й водовідведення, поводження з побутовими відходами, а також до вартості твердого та рідкого пічного палива для будинків без централізованого опалення.

Пільга нараховується не на весь фактичний обсяг спожитих ресурсів, а в межах соціальних нормативів: для оплати житла діє норма 21 кв. м опалювальної площі на кожного члена сім'ї, який має право на пільгу, плюс 10,5 кв. м на сім'ю.

Освіта

Для дітей військовослужбовців передбачені окремі освітні гарантії. За місцем проживання сім'ї вони мають першочергове право на влаштування до закладів дошкільної та загальної середньої освіти, а також до дитячих оздоровчих таборів незалежно від форми власності.

Держава також допомагає учасникам бойових дій та їхнім дітям здобувати професійну, фахову передвищу та вищу освіту в державних і комунальних закладах. Підтримка діє до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років.

Серед форм допомоги: повна або часткова оплата навчання за рахунок бюджету, пільговий довгостроковий кредит, соціальна стипендія, безкоштовні підручники, безкоштовний доступ до інтернету й баз даних та безкоштовне проживання в гуртожитку.

Діти військовослужбовців із вислугою 20 років і більше мають переважне право на зарахування до військових ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою та вищих військових навчальних закладів — за умови успішного складання вступних випробувань. Право діє протягом трьох років після здобуття середньої освіти.

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