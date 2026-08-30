В Украине участились случаи, когда территориальные центры комплектования возвращают в реестры военнообязанных граждан, ранее официально исключенных из учета по состоянию здоровья. Юристы объяснили, законны ли такие действия и что делать тем, кто оказался в подобной ситуации.

Правила работы ТЦК в Украине снова оказались в центре внимания из-за ситуаций, когда военкоматы начали возвращать в электронные реестры тех граждан, которые ранее прошли военно-медицинскую комиссию, были признаны непригодными и официально исключены из учета.

Причиной таких действий в ТЦК называют повреждение или утерю первичной медицинской документации. Как сообщает Новини.LIVE, юрист Центра правовой помощи Эльвира рассказала, что подобные ситуации уже доходят до судов, и привела показательный пример недавнего решения Апелляционного административного суда.

Реальная история: исключили, а потом вернули в реестр

В центре судебного спора оказался мужчина, которого еще в 2022 году ВВК признала непригодным к службе. Все процедуры были соблюдены: гражданина сняли с учета, внесли соответствующие записи в его бумажный военный билет и государственные базы данных. Впоследствии мужчина сгенерировал электронный военно-учетный документ в государственном приложении, где информация о снятии с учета отображалась корректно.

Однако после очередного обновления системы эти данные просто исчезли из реестра. Представитель гражданина направил в ТЦК письменное заявление с требованием исправить ошибку в базе данных. Военкомат отказал, официально сославшись на то, что часть медицинских дел и журналов ВВК за тот период была повреждена или утрачена, поэтому внести изменения невозможно.

Суд первой инстанции постановил, что гражданин должен был подавать запрос исключительно через электронный кабинет, а не в письменной форме. Однако Апелляционный административный суд признал такой подход ошибочным, подчеркнув, что законодательство не запрещает украинцам реализовывать свои права посредством письменных обращений непосредственно в территориальные центры комплектования.

Что решил суд: ключевые выводы

Принципиальную точку в решении поставил вывод относительно пропавшей документации. Суд постановил, что утрата военкоматом медицинских дел или журналов ВВК не является основанием для непризнания официальных документов, которые этот же орган выдал человеку ранее. Бумажный военный билет и справка ВВК остаются действительными письменными доказательствами.

Кроме того, судьи подчеркнули: халатность государственного учреждения в хранении собственных архивов не может иметь негативных последствий для гражданина. Своим решением Апелляционный суд обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление мужчины, но на этот раз обязательно учесть установленный факт его законного снятия с воинского учета.

Таким образом, утеря архивов документов сотрудниками ТЦК никоим образом не отменяет уже установленных юридических фактов — исключение из учета остается в силе.

Что делать, если вас восстановили в реестре после исключения

Юристы советуют действовать по такому алгоритму:

Подготовьте письменное заявление в ТЦК с требованием исправить ошибку в базе данных. К заявлению обязательно приложите копии бумажного военного билета и справки ВВК, подтверждающие факт исключения из учета.

Если ТЦК отказывает в исправлении — обращайтесь в административный суд с иском о признании действий противоправными.

В суде настаивайте на том, что утеря архивов ТЦК не является законным основанием для игнорирования ранее выданных официальных документов — эта позиция уже подтверждена решением Апелляционного административного суда.

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