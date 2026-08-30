В школах Ивано-Франковской области накануне 1 сентября внедряют комплексную систему безопасности. В полиции рассказали, какие именно меры уже заработали и как действовать детям в опасной ситуации.

Изменения в школах Ивано-Франковска с 1 сентября касаются не только учебного процесса — в области активно усиливают безопасность учеников. Накануне нового учебного года в учреждениях образования внедряют целый комплекс мер: от тревожных кнопок до школьных офицеров безопасности.

О том, какие средства безопасности уже используют в школах Ивано-Франковщины, в эфире радио «Захидный полюс» рассказал заместитель начальника Управления полиции охраны, майор полиции Андрей Меренов. По его словам, современная безопасность в школе — это целый комплекс мер, а не один охранник или камера на входе.

В частности, речь идет о системах видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализации, физической охране, контроле доступа и других технических средствах. Одним из ключевых элементов являются офицеры безопасности, которые находятся непосредственно в учреждениях образования в течение учебного дня. Они контролируют пропускной режим, следят за тем, чтобы в школу без необходимости не попадали посторонние лица, и могут оперативно реагировать на нестандартные ситуации.

Кроме того, на 103 учреждениях образования Ивано-Франковской области уже установили кнопки экстренного вызова полиции. Они расположены снаружи зданий и оборудованы световыми табло. Воспользоваться такой кнопкой, по словам Андрея Меренова, может не только ученик или работник школы, но и любой человек, находящийся рядом и нуждающийся в помощи или ставший свидетелем правонарушения.

Контроль доступа и GPS-трекеры: как еще защищают детей

Перед началом нового учебного года в области также обсуждают дополнительные меры безопасности. В школах устанавливают системы контроля доступа, которые должны ограничить возможность проникновения посторонних лиц в здание во время учебного процесса. По словам представителя полиции охраны, доступ к учреждению могут контролировать с помощью специальных карточек или кодов.

Отдельным инструментом, который родители могут использовать для своих детей, является GPS-трекер или специальное мобильное приложение. В случае опасности ребенок может нажать соответствующую кнопку, после чего на пульт централизованного наблюдения поступает сообщение с данными о местонахождении человека. Информацию сразу передают наряду полиции, который выезжает на место. Также родители могут установить дублирующее приложение и получать уведомления о том, что их ребенок подал сигнал о помощи.

Что делать ребенку, если возникла опасность

Если ребенок или другой человек заметил опасную ситуацию, он может воспользоваться кнопкой экстренного вызова полиции или обратиться к офицеру безопасности или охраннику. Если же речь идет о сигнале об опасности непосредственно в учреждении, ученики должны оставаться вместе с педагогами — реагирование на ситуацию будут осуществлять правоохранители.

В школах регулярно проводят обучение и тренинги для детей, педагогов и работников учреждений образования по правилам поведения в различных ситуациях. Особое внимание Андрей Меренов советует уделять правилам поведения детей вне школы и в интернете.

В частности, перед началом учебного года родителям стоит еще раз обсудить с детьми несколько важных правил: не общаться с незнакомцами в мессенджерах и онлайн-играх, осторожно относиться к новым знакомствам в социальных сетях, не вступать в контакт с подозрительными незнакомцами по дороге в школу или домой, сообщать взрослым о ситуациях, которые вызывают страх или подозрение.

Как сообщает издание «Мисто», представители Управления полиции охраны и образовательной сферы области уже обсудили дополнительные меры безопасности. Среди главных составляющих современной безопасной школы — физическая охрана, видеонаблюдение, контроль доступа и возможность оперативно вызвать помощь. Вместе с тем, отмечает Андрей Меренов, не менее важным остается человеческий фактор — внимательность работников школы, подготовленность детей и осведомленность родителей.

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