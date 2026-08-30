У школах Івано-Франківської області напередодні 1 вересня впроваджують комплексну систему безпеки. У поліції розповіли, які саме заходи вже запрацювали та як діяти дітям у небезпечній ситуації.

Зміни в школах Івано-Франківська з 1 вересня стосуються не лише навчального процесу — в області активно посилюють безпеку учнів. Напередодні нового навчального року в закладах освіти впроваджують цілий комплекс заходів: від тривожних кнопок до шкільних офіцерів безпеки.

Про те, які засоби безпеки вже використовують у школах Івано-Франківщини, в етері радіо «Західний полюс» розповів заступник начальника Управління поліції охорони, майор поліції Андрій Меренов. За його словами, сучасна безпека в школі — це цілий комплекс заходів, а не один охоронець чи камера на вході.

Зокрема, йдеться про системи відеоспостереження, охоронну та тривожну сигналізацію, фізичну охорону, контроль доступу та інші технічні засоби. Одним із ключових елементів є офіцери безпеки, які перебувають безпосередньо в закладах освіти протягом навчального дня. Вони контролюють пропускний режим, стежать за тим, щоб до школи без потреби не потрапляли сторонні особи, та можуть оперативно реагувати на нестандартні ситуації.

Крім того, на 103 закладах освіти Івано-Франківської області вже встановили кнопки термінового виклику поліції. Вони розташовані ззовні будівель та обладнані світловими табло. Скористатися такою кнопкою, за словами Андрія Меренова, може не лише учень чи працівник школи, а й будь-яка людина, яка перебуває поруч і потребує допомоги або стала свідком правопорушення.

Контроль доступу та GPS-трекери: як іще захищають дітей

Перед початком нового навчального року в області також обговорюють додаткові заходи безпеки. У школах встановлюють системи контролю доступу, які мають обмежити можливість потрапляння сторонніх осіб до будівлі під час навчального процесу. За словами представника поліції охорони, доступ до закладу можуть контролювати за допомогою спеціальних карток або кодів.

Окремим інструментом, який батьки можуть використовувати для своїх дітей, є GPS-трекер або спеціальний мобільний застосунок. У разі небезпеки дитина може натиснути відповідну кнопку, після чого на пульт централізованого спостереження надходить повідомлення з даними про місце перебування людини. Інформацію одразу передають наряду поліції, який виїжджає на місце. Також батьки можуть встановити дублюючий застосунок і отримувати сповіщення про те, що їхня дитина подала сигнал про допомогу.

Що робити дитині, якщо виникла небезпека

Якщо дитина або інша людина помітила небезпечну ситуацію, вона може скористатися кнопкою термінового виклику поліції або звернутися до офіцера безпеки чи охоронця. Якщо ж ідеться про сигнал про небезпеку безпосередньо в закладі освіти, учні мають залишатися разом із педагогами — реагування на ситуацію здійснюватимуть правоохоронці.

У школах регулярно проводять навчання та тренінги для дітей, педагогів і працівників закладів освіти щодо правил поведінки в різних ситуаціях. Окрему увагу Андрій Меренов радить приділяти правилам поведінки дітей поза школою та в інтернеті.

Зокрема, перед початком навчального року батькам варто ще раз обговорити з дітьми кілька важливих правил: не спілкуватися з незнайомцями в месенджерах та онлайн-іграх, обережно ставитися до нових знайомств у соціальних мережах, не вступати в контакт із підозрілими незнайомцями дорогою до школи чи додому, повідомляти дорослим про ситуації, які викликають страх або підозру.

Як повідомляє видання «Місто», представники Управління поліції охорони та освітньої сфери області вже обговорили додаткові безпекові заходи. Серед головних складових сучасної безпечної школи — фізична охорона, відеоспостереження, контроль доступу та можливість оперативно викликати допомогу. Водночас, зазначає Андрій Меренов, не менш важливим залишається людський фактор — уважність працівників школи, підготовленість дітей та обізнаність батьків.

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