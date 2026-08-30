Ветераны могут больше не носить бумажное удостоверение УБД — документ теперь доступен в смартфоне через «Дію». Пошаговая инструкция, как добавить цифровое удостоверение и какие еще услуги доступны защитникам онлайн.

Поддержка ветеранов в Украине постоянно расширяется — теперь защитникам не обязательно носить бумажное удостоверение УБД, ведь документ можно добавить в смартфон через приложение «Дія».

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Киевский ТЦК и СП, сейчас более миллиона ветеранов уже перешли на использование электронного удостоверения. Цифровой аналог позволяет полноценно пользоваться всеми предусмотренными льготами и получать необходимые услуги без бумажного документа.

Как добавить удостоверение УБД в смартфон

Процедура добавления цифрового документа занимает всего несколько минут. Для этого нужно зайти в приложение «Дія», нажать кнопку «Добавить документ» и выбрать среди предложенных вариантов «Удостоверение ветерана».

Система настроена таким образом, что фотография лица загружается автоматически. Для этого достаточно иметь уже сгенерированную в приложении ID-карту или заграничный паспорт. Никаких дополнительных сканирований или фотографирований делать не нужно.

Что такое «Ветеран PRO» в «Дії»

Помимо самого электронного удостоверения, разработчики интегрировали в «Дію» специальное цифровое пространство под названием «Ветеран PRO». Этот сервис создан для быстрого поиска государственных льгот и услуг без дополнительных запросов в различные инстанции.

Особенностью платформы является то, что там можно составить индивидуальный маршрут для каждого человека, основанный на его текущем статусе. Благодаря этому ветераны могут легко сориентироваться в алгоритмах оформления документов, узнать о возможностях лечения, получения образования, трудоустройства или открытия собственного дела.

Какие еще услуги доступны ветеранам онлайн

Помимо электронного удостоверения УБД и пространства «Ветеран PRO», военнослужащие также имеют доступ к сервису «Армія+», через который можно подавать рапорты, в частности на компенсацию дней ежегодного отпуска в случае болезни во время отпуска. Для восстановления этого срока необходимо своевременно уведомить командира, получить соответствующие медицинские справки и направить рапорт.

Кроме того, для украинских защитников, ветеранов и сотрудников силовых структур действует бесплатная государственная программа по удалению рубцов и шрамов после ранений или ожогов с помощью инъекций и лазера. Проект от Минветеранов рассчитан до конца 2026 года.

Ранее Politeka сообщала, кличко открыл в киеве первую в украине коммунальную специализированную автошколу для ветеранов с инвалидностью.