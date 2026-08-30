Ветерани можуть більше не носити паперове посвідчення УБД — документ тепер доступний у смартфоні через «Дію». Покрокова інструкція, як додати цифрове посвідчення та які ще послуги доступні захисникам онлайн.

Підтримка ветеранів в Україні постійно розширюється — тепер захисникам не обов'язково носити паперове посвідчення УБД, адже документ можна додати в смартфон через застосунок «Дія».

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Київський ТЦК та СП, наразі понад мільйон ветеранів уже перейшли на використання електронного посвідчення. Цифровий аналог дозволяє повноцінно користуватися всіма передбаченими пільгами та отримувати необхідні послуги без паперового документа.

Як додати посвідчення УБД у смартфон

Процедура додавання цифрового документа займає лише кілька хвилин. Для цього потрібно зайти в застосунок «Дія», натиснути кнопку «Додати документ» і обрати серед запропонованих варіантів «Посвідчення ветерана».

Система налаштована таким чином, що фотографія обличчя завантажується автоматично. Для цього достатньо мати вже згенеровану в застосунку ID-картку або закордонний паспорт. Жодних додаткових сканувань чи фотографувань робити не потрібно.

Що таке «Ветеран PRO» у «Дії»

Окрім самого електронного посвідчення, розробники інтегрували в «Дію» спеціальний цифровий простір під назвою «Ветеран PRO». Цей сервіс створено для швидкого пошуку державних пільг і послуг без додаткових запитів до різних установ.

Особливістю платформи є те, що там можна скласти індивідуальний маршрут для кожної людини, заснований на її поточному статусі. Завдяки цьому ветерани можуть легко зорієнтуватися в алгоритмах оформлення документів, дізнатися про можливості лікування, здобуття освіти, працевлаштування або відкриття власної справи.

Які ще послуги доступні ветеранам онлайн

Окрім електронного посвідчення УБД та простору «Ветеран PRO», військовослужбовці також мають доступ до сервісу «Армія+», через який можна подавати рапорти, зокрема на компенсацію днів щорічної відпустки в разі хвороби під час відпустки. Для відновлення цього терміну необхідно своєчасно повідомити командира, отримати відповідні медичні довідки та направити рапорт.

Крім того, для українських захисників, ветеранів і співробітників силових структур діє безоплатна державна програма з видалення рубців і шрамів після поранень або опіків за допомогою ін'єкцій та лазера. Проєкт від Мінветеранів розрахований до кінця 2026 року.

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