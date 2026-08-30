За рік дефіцит кадрів в Україні посилився: роботодавці підняли зарплату новачкам майже до 30 тис. грн, а роботу без досвіду тепер оплачують майже за середньоринковими ставками.

Робота в Україні дедалі дорожчає — за рік дефіцит кадрів посилився, а роботодавці почали платити більше навіть тим, хто лише стартує в кар'єрі. Сервіс Work.ua порівняв дані за липень 2025-го та липень 2026 року і опитав 967 роботодавців, щоб з'ясувати, як змінився ринок праці, повідомляє Finance.ua.

Головний сигнал — молодих чоловіків серед кандидатів стало помітно менше. У липні 2025-го на вакансії відгукнулися 16 712 чоловіків віком 18−22 років, а за рік їхня кількість впала до 13 483 — мінус 19%. Водночас серед жінок цієї ж вікової групи падіння було мінімальним: лише 2%, з 33 493 до 32 963.

При цьому загальна кількість кандидатів за той самий період, навпаки, зросла на 11%. Найбільше відгуків чоловіків 18−22 років скоротилося у категоріях «Культура, музика, шоу-бізнес» — на 41%, «Бухгалтерія, аудит» — на 30%, а також у готельно-ресторанному бізнесі, секретаріаті й роздрібній торгівлі — на 29%. Натомість більше молодих чоловіків стало у страхуванні та юриспруденції (+19%), будівництві (+13%) і топменеджменті (+10%).

Посилення дефіциту відчули й самі роботодавці: 68% опитаних тією чи іншою мірою підтвердили, що за останній рік знайти працівників стало складніше. Найгостріша нестача — у готельно-ресторанному бізнесі, роздрібній торгівлі, будівництві, деревообробній та харчовій промисловості, а також в оптовій торгівлі, металургії, автобізнесі, машинобудуванні й логістиці.

Скільки тепер платять новачкам

Реакцією на дефіцит кадрів стало швидке зростання зарплат. Медіанна зарплата у вакансіях на Work.ua за рік підскочила на 20%, але пропозиції для початківців дорожчали ще швидше. У вакансіях з позначкою «Студентам» зарплата зросла з 23 950 до 29 700 грн (+24%), а у вакансіях «Без досвіду» — з 23 500 до 29 000 грн (+23%).

Для порівняння, загальна медіанна зарплата на платформі зараз становить 30 000 грн. Тобто розрив між оплатою для новачків і середньоринковою ставкою майже зник. Зарплатні очікування молодих чоловіків за рік зросли повільніше — з 22 000 до 25 000 грн (+14%), і різкого стрибка після дозволу виїжджати за кордон дані Work.ua не показують.

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