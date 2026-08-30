За год дефицит кадров в Украине усилился: работодатели подняли зарплату новичкам почти до 30 тыс. грн, а работу без опыта теперь оплачивают почти по среднерыночным ставкам.

Работа в Украине все больше дорожает — за год дефицит кадров усилился, а работодатели начали платить больше даже тем, кто только стартует в карьере. Сервис Work.ua сравнил данные за июль 2025-го и июль 2026 года и опросил 967 работодателей, чтобы выяснить, как изменился рынок труда, сообщает Finance.ua.

Главный сигнал — молодых мужчин среди кандидатов стало заметно меньше. В июле 2025-го на вакансии откликнулись 16 712 мужчин в возрасте 18−22 лет, а за год их количество упало до 13 483 — минус 19%. В то же время среди женщин той же возрастной группы падение было минимальным: всего 2%, с 33 493 до 32 963.

При этом общее количество кандидатов за тот же период, наоборот, выросло на 11%. Больше всего откликов мужчин 18−22 лет сократилось в категориях «Культура, музыка, шоу-бизнес» — на 41%, «Бухгалтерия, аудит» — на 30%, а также в гостинично-ресторанном бизнесе, секретариате и розничной торговле — на 29%. Зато больше молодых мужчин стало в страховании и юриспруденции (+19%), строительстве (+13%) и топ-менеджменте (+10%).

Усиление дефицита почувствовали и сами работодатели: 68% опрошенных в той или иной мере подтвердили, что за последний год найти работников стало сложнее. Острее всего нехватка — в гостинично-ресторанном бизнесе, розничной торговле, строительстве, деревообрабатывающей и пищевой промышленности, а также в оптовой торговле, металлургии, автобизнесе, машиностроении и логистике.

Сколько теперь платят новичкам

Реакцией на дефицит кадров стал быстрый рост зарплат. Медианная зарплата в вакансиях на Work.ua за год подскочила на 20%, но предложения для новичков дорожали еще быстрее. В вакансиях с пометкой «Студентам» зарплата выросла с 23 950 до 29 700 грн (+24%), а в вакансиях «Без опыта» — с 23 500 до 29 000 грн (+23%).

Для сравнения, общая медианная зарплата на платформе сейчас составляет 30 000 грн. То есть разрыв между оплатой для новичков и среднерыночной ставкой почти исчез. Зарплатные ожидания молодых мужчин за год выросли медленнее — с 22 000 до 25 000 грн (+14%), и резкого скачка после разрешения выезжать за границу данные Work.ua не показывают.

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