Накануне нового учебного года аренда квартир для студентов традиционно дорожает. Аналитики OLX Недвижимость сравнили медианные цены на однокомнатные квартиры и комнаты в десяти университетских городах Украины.

Накануне нового учебного года студенты активнее ищут жилье в городах, где расположены популярные университеты, что традиционно повышает спрос на аренду. Как сообщает «ПравдаТУТ», аналитики OLX Недвижимость сравнили медианную стоимость квартир и комнат в десяти городах, где работают 20 лучших вузов по рейтингу Освіта.ua: в Киеве, Львове, Днепре, Харькове, Сумах, Ивано-Франковске, Черновцах, Ровно, Одессе и Ужгороде.

Где однокомнатные квартиры самые дорогие

Самая высокая медианная цена в июне 2026 года зафиксирована в Ужгороде — 22 133 грн в месяц. За год аренда там подорожала на 18%. На втором месте оказался Львов с показателем 20 168 грн, что на 15% больше, чем годом ранее.

В Киеве медианная стоимость однокомнатной квартиры составляла 17 тыс. грн, в Ивано-Франковске — 16,5 тыс. грн. При этом именно в Ивано-Франковске зафиксировали одно из крупнейших годовых подорожаний — на 27%.

В Черновцах такое жилье стоило в среднем 13 458 грн, а в Днепре, Одессе и Ровно — около 12 тыс. грн. В Днепре и Одессе цены за год выросли примерно на 20%, тогда как в Ровно почти не изменились.

Где квартира обойдется дешевле всего

Самые низкие цены среди проанализированных городов зафиксировали в Сумах и Харькове — медианная аренда однокомнатной квартиры там составляла 7 тыс. грн. В Сумах показатель за год уменьшился на 7%, зато в Харькове аренда подорожала на 56%, что аналитики связывают с постепенным восстановлением спроса.

Сколько стоит арендовать комнату

Более дешевой альтернативой для студентов остается комната. Дороже всего такое жилье в Ужгороде — около 6,5 тыс. грн в месяц (+18% за год). Во Львове медианная стоимость комнаты составляет 5 тыс. грн и за год практически не изменилась.

В Черновцах комнату можно арендовать примерно за 4 626 грн, в Ивано-Франковске — за 4,5 тыс. грн. В Киеве, Днепре и Ровно средняя цена составляет около 4 тыс. грн. В Харькове и Одессе комнаты сдают в среднем за 3 тыс. грн, а самым дешевым городом остаются Сумы — около 2,5 тыс. грн.

Аналитики отмечают, что западные города остаются одними из самых дорогих из-за высокого спроса и относительно лучшей ситуации с безопасностью. На востоке и юге аренда значительно ниже, однако в части таких городов, в частности в Харькове, рынок постепенно восстанавливается, что уже приводит к росту цен.