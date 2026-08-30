Напередодні нового навчального року оренда квартир для студентів традиційно дорожчає. Аналітики OLX Нерухомість порівняли медіанні ціни на однокімнатні квартири та кімнати у десяти університетських містах України.

Напередодні нового навчального року студенти активніше шукають житло в містах, де розташовані популярні університети, що традиційно підвищує попит на оренду. Як повідомляє «ПравдаТУТ», аналітики OLX Нерухомість порівняли медіанну вартість квартир і кімнат у десяти містах, де працюють 20 найкращих вишів за рейтингом Освіта.ua: у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Сумах, Івано-Франківську, Чернівцях, Рівному, Одесі та Ужгороді.

Де однокімнатні квартири найдорожчі

Найвищу медіанну ціну в червні 2026 року зафіксували в Ужгороді — 22 133 грн на місяць. За рік оренда там подорожчала на 18%. На другому місці опинився Львів із показником 20 168 грн, що на 15% більше, ніж роком раніше.

У Києві медіанна вартість однокімнатної квартири становила 17 тис. грн, в Івано-Франківську — 16,5 тис. грн. При цьому саме в Івано-Франківську зафіксували одне з найбільших річних подорожчань — на 27%.

У Чернівцях таке житло коштувало в середньому 13 458 грн, а в Дніпрі, Одесі та Рівному — близько 12 тис. грн. У Дніпрі та Одесі ціни за рік піднялися приблизно на 20%, тоді як у Рівному майже не змінилися.

Де квартира обійдеться найдешевше

Найнижчі ціни серед проаналізованих міст зафіксували в Сумах і Харкові — медіанна оренда однокімнатної квартири там становила 7 тис. грн. У Сумах показник за рік зменшився на 7%, натомість у Харкові оренда подорожчала на 56%, що аналітики пов'язують із поступовим відновленням попиту.

Скільки коштує орендувати кімнату

Дешевшою альтернативою для студентів залишається кімната. Найдорожче таке житло в Ужгороді — близько 6,5 тис. грн на місяць (+18% за рік). У Львові медіанна вартість кімнати становить 5 тис. грн і за рік практично не змінилася.

У Чернівцях кімнату можна орендувати приблизно за 4 626 грн, в Івано-Франківську — за 4,5 тис. грн. У Києві, Дніпрі та Рівному середня ціна становить близько 4 тис. грн. У Харкові та Одесі кімнати здають у середньому за 3 тис. грн, а найдешевшим містом залишаються Суми — близько 2,5 тис. грн.

Аналітики зазначають, що західні міста залишаються одними з найдорожчих через високий попит і відносно кращу безпекову ситуацію. На сході й півдні оренда значно нижча, проте в частині таких міст, зокрема у Харкові, ринок поступово відновлюється, що вже призводить до зростання цін.