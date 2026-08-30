Через загострення безпекової ситуації на Дніпропетровщині 30 серпня затримується кілька приміських поїздів. Пасажирам радять перевіряти актуальний розклад перед виїздом і закладати додатковий час.

Зміни в школах у Дніпрі — не єдина тема, яка турбує містян: через загострення безпекової ситуації на Дніпропетровщині 30 серпня затримується низка приміських поїздів.

Про зміни в русі приміського транспорту повідомило регіональне видання dmkd.dp.ua. Пасажирам радять враховувати можливі зміни в розкладі під час планування поїздок областю, адже частина рейсів уже відхиляється від графіка.

Які приміські поїзди затримуються

Найдовша затримка — у поїзда №864/863, що курсує між Запоріжжям-I та Дніпром-Головним: він відстає від розкладу на 1 годину 24 хвилини, а відправлення відбувається зі станції Запоріжжя-I.

Поїзд №6277, який прямує з Лозової до Дніпра-Головного, затримується на 60 хвилин — відправлення здійснюється з зупинного пункту 222 км.

Потяг №6110, що слідує від Дніпра-Головного до Синельникового-2, має запізнення у 40 хвилин і відправляється від зупинного пункту 212 км. Поїзд №6547 між Синельниковим-1 та Запоріжжям-II затримується на 30 хвилин, відправлення — зі станції Синельникове-1.

Ще два рейси відстають від графіка на пів години та менше. Потяг №6466/6465 за маршрутом Тимкове – П'ятихатки-Пасажирські прибуде із запізненням на 30 хвилин, він відправляється від станції Саксагань. Поїзд №6022, що сполучає Кривий Ріг-Головний та Дніпро-Головний, затримується на 26 хвилин — відправлення від станції Пічугіне.

Що робити пасажирам

Ситуація перебуває під контролем відповідних служб, однак точний час відправлення може змінюватися. Перед виїздом варто перевіряти актуальний розклад на вокзалах та в офіційних каналах перевізника і закладати додатковий час на дорогу, особливо якщо поїздка передбачає пересадки.

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