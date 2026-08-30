Кабинет министров запускает экспериментальный проект по подземному хранению минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. Часть стратегического дизельного топлива будут прятать в соляных кавернах, истощенных месторождениях и даже в магистральных трубопроводах.

Цены на топливо в Украине в последние дни нестабильны, и на этом фоне правительство решило защитить стратегические запасы нефтепродуктов. Кабинет министров запускает экспериментальный проект по подземному хранению минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН) — часть стратегического топлива будут прятать под землей.

Об этом сообщает в постановлениии Кабмина №1037 от 13 августа 2026 года. Документ предусматривает, что нефтепродукты из состава минимальных запасов будут хранить под землей, а сам эксперимент продлится в течение действия военного положения, но не дольше двух лет с момента вступления постановления в силу.

Координатором проекта определено Министерство энергетики, а специализированным ответственным хранителем — акционерное общество "Укртранснафта". Именно оно должно в течение двух месяцев согласовать с Минэнерго прогнозные сроки ввода хранилищ в эксплуатацию и сметы их реконструкции.

Где будут прятать топливо

Под хранилища могут привлекать соляные каверны, истощенные нефтяные или газовые месторождения, другие геологические формации, искусственные подземные резервуары, а также линейные части магистральных трубопроводов. Каждое хранилище должно быть герметичным, обеспечивать выявление и предотвращение утечек, отвечать требованиям промышленной и пожарной безопасности, а также иметь контроль доступа и охрану.

Сколько дизеля придется прятать

Ключевое требование для рынка начнет действовать с 2027 года — с начала так называемого третьего базового года. Операторы рынка и субъекты хозяйствования должны будут хранить в подземных хранилищах не менее 20% общего объема дизельного топлива из состава минимальных запасов. Это означает, что каждую пятую тонну стратегического дизеля придется переместить под землю.

Все участники проекта обязаны отдельно учитывать фактические объемы МЗНН, размещенные под землей, передавать информацию в электронную систему репортинга и контролировать качество нефтепродуктов в течение всего периода хранения.

Откуда возьмут деньги на проект

Финансировать эксперимент будут за счет собственных средств участников и других не запрещенных законодательством источников, в том числе государственного бюджета. Цель проекта — предотвратить риски поражения и потерь нефтепродуктов во время войны и обеспечить устойчивость системы минимальных запасов в кризисных ситуациях.

Что это значит для водителей и цен на АЗС

Решение напрямую не меняет розничные цены на бензин, дизель или автогаз, однако должно обезопасить рынок от резких скачков. Защищенные под землей запасы — это резерв на случай поражения наземных нефтебаз, поэтому в критической ситуации дефицит топлива на заправках менее вероятен. По состоянию на 28 августа, по данным РБК-Украина, цены на АЗС выросли — стоимость бензина, дизеля и газа отслеживают ежедневно.

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