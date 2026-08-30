Переказ від родича на банківську картку сам по собі не є підставою для блокування рахунку, однак за незвичної суми чи регулярних надходжень банк може попросити підтвердити походження грошей.

Переказ від родича на банківську картку сам по собі не є підставою для блокування рахунку, однак за незвичної суми чи регулярних надходжень банк може попросити підтвердити походження грошей. Про це пише sud.ua, передає «Главком».

Податкові правила та фінансовий моніторинг — різні механізми. Навіть якщо отримані від близького родича гроші не оподатковуються, фінустанова все одно може перевірити операцію. Вона аналізує операції клієнтів за ризик-орієнтованим підходом, тож додаткову увагу привертають значні суми, регулярні перекази, нетипова для клієнта фінансова активність та операції, що не відповідають інформації про доходи й фінансовий стан.

Якщо гроші передаються як подарунок, податок залежить від ступеня споріднення. За статтею 174 Податкового кодексу подарунки від члена сім'ї першого або другого ступеня споріднення оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО. До першого ступеня належать батьки, чоловік або дружина, діти (зокрема усиновлені), до другого — рідні брати й сестри, баба, дід та онуки.

Якщо операція викликає запитання, клієнта можуть попросити підтвердити родинні зв'язки та походження коштів. Для підтвердження споріднення можуть знадобитися свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб чи інші офіційні документи. Окремо фінустанова може попросити довідку про доходи, трудовий контракт, податкову декларацію або документи про отримання доходів за кордоном.

Що робити, якщо банк попросив документи

Запит фінустанови щодо походження коштів не варто ігнорувати. Якщо клієнт не надасть потрібної інформації, банк може відмовити в проведенні окремої операції або обмежити обслуговування — аж до блокування картки. Особливу увагу банки звертають, коли фактичні обсяги переказів суттєво не відповідають інформації про доходи та фінансовий стан клієнта.

Окремі правила діють, якщо на рахунок надходить не подарунок, а власний іноземний дохід. Для податкових резидентів України такі доходи за загальним правилом треба декларувати: нараховані з 1 січня 2025 року суми оподатковуються ПДФО 18% і військовим збором 5%. Якщо податок уже сплачено за кордоном, його можна зарахувати — але лише в рахунок ПДФО, тоді як військовий збір у будь-якому разі сплачується в Україні.