Бельгійські вафлі за цим рецептом виходять хрусткими зовні та пухкими всередині, а секрет смаку — у цукрово-коричній скоринці й шоколадному ганаші для занурення.

Бельгійські вафлі від зірки «Мастер Шеф» ми вже публікували — а цей рецепт бельгійських вафель робить сніданок ще цікавішим завдяки цукрово-коричній скоринці та шоколадному ганашу для занурення.

Бельгійські вафлі славляться своєю текстурою: хрустка скоринка ззовні і пухка, повітряна серединка всередині. Цей рецепт додає до класики елемент чуррос — гарячі вафлі одразу занурюють у розтоплене масло, а потім у цукор з корицею, тож вони отримують ще й ароматну карамелізовану скоринку. А шоколадний ганаш з корицею перетворює звичайний сніданок на справжній десерт.

Інгредієнти для бельгійських вафель

борошно пшеничне — 250 г (2 склянки)

цукор — приблизно 90 мл (6 ст. ложок), поділений на частини

розпушувач тіста — 1,5 ч. ложки

сода харчова — 1 ч. ложка

сіль — щіпка

кисломолочний напій (пахта/кефір) — 480 мл (2 склянки)

вершкове масло розтоплене — 170 г, поділене на частини

яйця великі — 2 шт.

ванільний екстракт — 1 ч. ложка

кориця — 1 ст. ложка + 1/2 ч. ложки, поділена на частини

шоколадні краплі — 170 г

вершки жирні (33-35%) — 120 мл

кулінарний спрей або рослинна олія для змащення вафельниці

Як приготувати бельгійські вафлі: покроково

Замісіть тісто для бельгійських вафель. В одній великій мисці змішайте борошно, 2 ст. ложки цукру, розпушувач, соду та щіпку солі. В іншій мисці збийте кисломолочний напій, 6 ст. ложок розтопленого масла, яйця та ванільний екстракт. Поступово вливайте сухі інгредієнти у вологі, перемішуючи дерев'яною ложкою до однорідності — не перебивайте тісто, щоб вафлі залишились пухкими.

Приготуйте цукрово-коричну суміш: у неглибокій мисці або на тарілці змішайте залишок цукру та 1 ст. ложку кориці.

Приготуйте шоколадний ганаш з корицею: у термостійку миску покладіть шоколадні краплі та залишок кориці (1/2 ч. ложки). У невеликій каструлі на середньо-слабкому вогні нагрійте вершки, доки вони не почнуть булькати — це займе приблизно 5 хвилин. Залийте гарячими вершками шоколад, дайте постояти 5 хвилин, а потім вимішайте до гладкої консистенції.

Розігрійте вафельницю за інструкцією виробника. Коли вона розігріється, змастіть кулінарним спреєм і випікайте бельгійські вафлі до глибокого золотистого кольору.

Одразу після випікання змастіть гарячі бельгійські вафлі залишком розтопленого масла (6 ст. ложок) і швидко занурте в цукрово-коричну суміш, щоб вона рівномірно покрила поверхню.

Наріжте вафлі смужками та подавайте разом із теплим шоколадним ганашем для занурення.

Такі бельгійські вафлі найкраще смакують гарячими, одразу після приготування, поки скоринка ще хрустка. Якщо залишились вафлі — розігрійте їх у тостері кілька хвилин, а ганаш можна трохи підігріти окремо. Для варіації спробуйте додати до тіста дрібку мускатного горіха або подати вафлі з ягодами замість шоколаду.

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