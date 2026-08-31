Сирники — улюблена страва українського сніданку, а цей рецепт готує їх на основі рикоти, завдяки чому тісто виходить особливо м'яким, а сирники — ніжними всередині з хрусткою скоринкою.

Рецепт млинців, які не рвуться ми вже публікували — а сирники готуються зовсім по-іншому і не потребують тонкого розкочування тіста.

Сирники — це традиційна українська страва на сніданок, м'які сирні оладки, які подають зі сметаною, йогуртом чи джемом. Цей рецепт сирників особливо простий: замість домашнього кисломолочного сиру тут використовують рикоту, яку попередньо відціджують від сироватки. Завдяки цьому тісто виходить густим, а самі сирники — ніжними всередині та з апетитною хрусткою скоринкою зовні.

Інгредієнти для сирників

рикота — приблизно 1 кг (дві упаковки), відціджена протягом 1 години;

яйця — 2 штуки;

цукор — 50 г (приблизно 1/4 склянки);

борошно — 90 г (3/4 склянки) у тісто, ще 90 г (3/4 склянки) для обвалювання;

ванільний екстракт — 1 чайна ложка (за бажанням);

олія без запаху — 3 столові ложки, для смаження;

йогурт, сметана, джем, масло або цукор — для подачі.

Як приготувати сирники: покроково

Викладіть рикоту в друшляк, застелений марлею, паперовим рушником або кавовими фільтрами, поставте над мискою і дайте стекти в холодильнику протягом години. Чим сухіша сирна маса, тим краще сирники тримають форму під час обсмажування.

У велику миску покладіть відціджену рикоту, додайте яйця, цукор, 90 г борошна та ванільний екстракт. Добре перемішайте лопаткою до однорідності — тісто має вийти густим і білим.

Розігрійте велику керамічну антипригарну сковороду на середньому вогні.

Насипте решту борошна (90 г) на тарілку, викладіть зверху приблизно 120 мл тіста (1/2 склянки), обережно скачайте в кульку, а потім сплощіть руками у товщину близько 1,7 см — має вийти пласка шайба.

Додайте в розігріту сковороду 1 столову ложку олії, розподіліть її по поверхні та викладіть сформований сирник. Швидко повторіть із рештою тіста, заповнюючи сковороду.

Обсмажуйте сирники приблизно 4-5 хвилин з одного боку, доки не з'явиться золотиста скоринка, після чого обережно й швидко переверніть лопаткою на другий бік і смажте ще стільки ж часу.

Готові сирники перекладайте на тарілку обережно, стосуючи їх, щоб не поламати — тісто досить м'яке.

Подавайте сирники з ложкою йогурту або сметани та джемом, або просто зі сметаною і цукром. Зберігати готові сирники можна в холодильнику в герметичному контейнері до 5 днів — розігрівайте в мікрохвильовці або їжте холодними, вони смачні в будь-якому вигляді.

Раніше Politeka повідомляла, рецепт дерунів із м'ясною начинкою: одна проста хитрість зробить їх неймовірно соковитими.

Також Politeka писала, рецепт борщу, який завжди виходить яскравим: секрет насиченого кольору та збалансованого смаку.