Сырники — любимое блюдо украинского завтрака, а этот рецепт готовит их на основе рикотты, благодаря чему тесто получается особенно мягким, а сырники — нежными внутри с хрустящей корочкой.

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Сырники — это традиционное украинское блюдо на завтрак, мягкие сырные оладьи, которые подают со сметаной, йогуртом или джемом. Этот рецепт сырников особенно простой: вместо домашнего кисломолочного сыра здесь используют рикотту, которую предварительно отцеживают от сыворотки. Благодаря этому тесто получается густым, а сами сырники — нежными внутри и с аппетитной хрустящей корочкой снаружи.

Ингредиенты для сырников

рикотта — примерно 1 кг (две упаковки), отцеженная в течение 1 часа;

яйца — 2 штуки;

сахар — 50 г (примерно 1/4 стакана);

мука — 90 г (3/4 стакана) в тесто, еще 90 г (3/4 стакана) для обваливания;

ванильный экстракт — 1 чайная ложка (по желанию);

масло без запаха — 3 столовые ложки, для жарки;

йогурт, сметана, джем, масло или сахар — для подачи.

Как приготовить сырники: пошагово

Выложите рикотту в дуршлаг, застеленный марлей, бумажным полотенцем или кофейными фильтрами, поставьте над миской и дайте стечь в холодильнике в течение часа. Чем суше сырная масса, тем лучше сырники держат форму во время обжаривания.

В большую миску положите отцеженную рикотту, добавьте яйца, сахар, 90 г муки и ванильный экстракт. Хорошо перемешайте лопаткой до однородности — тесто должно получиться густым и белым.

Разогрейте большую керамическую антипригарную сковороду на среднем огне.

Насыпьте оставшуюся муку (90 г) на тарелку, выложите сверху примерно 120 мл теста (1/2 стакана), осторожно скатайте в шарик, а затем расплющите руками в толщину около 1,7 см — должна получиться плоская шайба.

Добавьте в разогретую сковороду 1 столовую ложку масла, распределите его по поверхности и выложите сформированный сырник. Быстро повторите с остальным тестом, заполняя сковороду.

Обжаривайте сырники примерно 4-5 минут с одной стороны, пока не появится золотистая корочка, после чего осторожно и быстро переверните лопаткой на другую сторону и жарьте еще столько же времени.

Готовые сырники перекладывайте на тарелку осторожно, стопкой, чтобы не поломать — тесто довольно мягкое.

Подавайте сырники с ложкой йогурта или сметаны и джемом, или просто со сметаной и сахаром. Хранить готовые сырники можно в холодильнике в герметичном контейнере до 5 дней — разогревайте в микроволновке или ешьте холодными, они вкусны в любом виде.

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