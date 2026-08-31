С 1 сентября 2026 года в украинских школах и детских садах введут сразу пять нововведений — от обязательного английского для дошкольников до новых правил безопасности и пилотного проекта старшей школы.

Изменения в школах в Украине продолжаются — и с 1 сентября 2026 года учеников и родителей ждет сразу несколько новых правил. О пяти ключевых нововведениях рассказала основательница ОО "Батьки SOS" Елена Парфенова в статье для ZN.UA.

Английский язык становится обязательным для дошкольников

С нового учебного года дети в возрасте 5 и 6 лет обязательно будут изучать английский язык в детских садах. Раньше это была дополнительная платная услуга, теперь же изучение английского становится частью государственной политики в сфере дошкольного образования.

Формат обучения будет отличаться от школьного: никаких учебников — только игра, песни и живое общение. Таким образом дети с раннего возраста будут привыкать к иностранному языку в естественной среде.

Новые правила посещения школ

Отныне все посетители перед входом в учебное заведение обязаны показать документы. Родители смогут заходить в помещение школы только по предварительному согласованию с администрацией. Это нововведение направлено на усиление безопасности в учебных заведениях.

Более строгие правила реагирования на буллинг

Меняются и правила работы со случаями насилия и травли. Директор школы обязан зарегистрировать сообщение о буллинге в день его поступления — или в первый рабочий день, если сигнал поступил в выходной. В течение суток руководитель должен рассмотреть обращение, а в случае выявления признаков насилия — не позднее чем через три часа сообщить в полицию и службу по делам детей.

Искусственный интеллект под контролем: закон об академической добросовестности

Закон "Об академической добросовестности" теперь четко определяет, что считается списыванием, фальсификацией и плагиатом в школах. В условиях массового использования учениками искусственного интеллекта школам придется разграничивать самостоятельную работу ребенка, допустимое применение цифровых инструментов и присвоение чужого результата.

Пилотный проект: 150 лицеев тестируют новую модель старшей школы

В Украине стартует пилотный проект реформы профильной старшей школы. Ученики 10–12 классов в 150 академических лицеях смогут выбирать профили и предметы в соответствии с собственными образовательными планами. В таких заведениях также будут усиливать профориентационную работу, чтобы помочь подросткам определиться с будущей профессией.

Что делать родителям, если у ребенка возникли проблемы в школе

Елена Парфенова советует родителям действовать по четкому алгоритму. Прежде всего стоит обратиться к классному руководителю или администрации школы с письменным заявлением. Если реакции нет — следующая инстанция: управление образования в вашем городе или районе. В случаях буллинга или насилия алгоритм теперь ускорен: директор обязан отреагировать в течение суток и при необходимости привлечь полицию. Родителям также советуют фиксировать все обращения письменно и сохранять копии заявлений.

Ранее Politeka сообщала, изменения в школах с 1 сентября: родителей предупредили, как новые реформы повлияют на судьбу детей.

Также Politeka сообщала, изменения в школах с сентября: в МОЗ рассказали, сколько будут длиться уроки и перемены.

Как сообщала Politeka, изменения в школах Львовской области с 1 сентября: кому придется посещать занятия до вечера.