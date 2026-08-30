Черновцы остаются одним из самых дорогих городов запада Украины для покупки квартиры. В августе 2026 года медианная цена однокомнатного жилья на вторичном рынке составляет около $60 тысяч, а квадратный метр в новостройках за год вырос примерно на четверть.

В августе 2026 года рынок недвижимости Черновцов продолжает дорожать, сообщает Главком со ссылкой на данные ЛУН. Цены растут и на готовые квартиры, и на жилье от застройщиков, причем первичный рынок дорожает значительно быстрее.

Сколько стоит квартира на вторичном рынке

В августе медианная цена однокомнатной квартиры в Черновцах составляет около $60 тыс. За год такое жилье подорожало примерно на 13%. Двухкомнатная стоит около $83,6 тыс., трехкомнатная — около $104 тыс.; оба сегмента за год прибавили по 11%.

За последние полгода однокомнатные почти не изменились в цене, двухкомнатные прибавили 2,4%, а трехкомнатные даже подешевели на 2,3%. Владельцы не спешат существенно снижать цены, но и покупатели уже не готовы платить любую сумму за квартиру.

Новостройки дорожают быстрее

Медианная стартовая цена квадратного метра в новостройках Черновцов в августе составляет 51,6 тыс. грн ($1150). За год она выросла на 24%, за полгода — на 13,2%, за месяц — еще на 0,6%. Для сравнения: в августе 2025 года метр стоил около 41,6 тыс. грн.

Цена зависит от класса жилья: эконом — 32,3 тыс. грн ($720) за метр, комфорт — 52,9 тыс. грн ($1180), бизнес — 51,6 тыс. грн ($1150), премиум — около 60,5 тыс. грн ($1350). Больше всего за год прибавил именно премиум — около 40%.

Какие квартиры продают в Черновцах

Самая дешевая однокомнатная квартира стоит от $18 тыс. — это мансарда на 20 кв. м без ремонта. Двухкомнатные стартуют от $28,5 тыс., трехкомнатные — от $35 тыс. за 100 кв. м в старом фонде, требующем ремонта. Самая дорогая двухкомнатная оценена в $400 тыс., а трехкомнатная — в $360 тыс.

Почему жилье в Черновцах такое дорогое

Город расположен далеко от фронта и считается относительно безопасным, поэтому сюда переехали люди с востока и юга Украины. На цены также влияют более дорогие строительные материалы, инфляция и небольшое количество новостроек. Дефицит нового предложения помогает ценам держаться, а спрос поддерживают государственные программы «єОселя» и «єВідновлення».

Как приобрести квартиру выгоднее

Купить жилье в кредит на льготных условиях можно по программе «єОселя». Люди, потерявшие жилье из-за войны, могут приобрести новое по жилищному сертификату «єВідновлення». Учитывая дефицит готовых квартир, в популярных районах хорошие варианты быстро находят покупателя, поэтому более дешевые предложения часто имеют недостатки — старый дом или потребность в ремонте.