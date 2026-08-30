Рынок жилья в Украине для молодежи остается крайне неравномерным — об этом свидетельствует новый анализ OLX Недвижимость, который сравнил, какую часть зарплаты придется отдавать за аренду однокомнатной квартиры и сколько лет понадобится, чтобы накопить на собственное жилье в разных городах.

За основу расчетов взяли медианную зарплату в вакансиях OLX Работа с фильтром «подходит для студентов / кандидатов до 18 лет». По состоянию на июль 2026 года она составляет 29 306 гривен. Именно этот показатель позволил определить, где первое жилье для молодежи доступнее, а где расходы на аренду или покупку будут наибольшими.

Где молодежи труднее всего арендовать однокомнатную квартиру

Наибольшую часть зарплаты молодежи придется отдавать в Ужгороде — 76,4% месячного дохода. Медианная стоимость аренды здесь составляет 22 404 гривни. Почти такой же показатель во Львове — 76%, где однокомнатную квартиру предлагают в среднем за 22 248 гривень в месяц.

Далее в списке Ивано-Франковск, где медианная аренда достигает 17 707 гривень, или около 60% зарплаты. В Киеве на аренду однокомнатной квартиры придется потратить примерно 58% дохода — медианная ставка здесь составляет 17 000 гривень.

Около половины зарплаты потребует аренда в Черновцах, Луцке и Тернополе. В Черновцах и Луцке медианная стоимость составляет 15 000 гривень (около 51% дохода), в Тернополе — 14 800 гривень. В Виннице на аренду уйдет около 48% дохода (14 000 гривень), в Одессе — 44% (13 000 гривень), в Хмельницком — 43% (12 500 гривень).

Еще в нескольких городах аренда забирает около двух пятых зарплаты: в Черкассах, Днепре и Ровно речь идет примерно о 41% дохода (в Днепре и Ровно — 12 000 гривень в месяц). В Полтаве и Житомире на аренду нужно потратить около 38% зарплаты — 11 150 и 11 000 гривень соответственно.

Наименьшая нагрузка на доход молодежи фиксируется в восточных и южных городах. В Кропивницком аренда стоит 8 500 гривень (около 29% зарплаты), в Чернигове — 8 000 гривень (27%), в Харькове — 7 500 гривень (26%), в Запорожье — 7 000 гривень (24%). В Николаеве медианная стоимость составляет 6 799 гривень (23,2%), в Сумах — 6 500 гривень (около 22%).

Дешевле всего среди проанализированных городов — в Херсоне. Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры здесь составляет лишь 4 000 гривень, или около 14% медианной зарплаты молодежи.

Сколько лет копить на собственную квартиру

При условии, что молодой человек мог бы откладывать всю медианную зарплату (29 306 гривень в месяц), дольше всего копить на однокомнатную квартиру на вторичном рынке пришлось бы в Киеве, Львове и Ужгороде — около 10 лет. Около 8 лет понадобилось бы в Виннице и Черновцах, примерно 7 лет — в Луцке, Ровно и Тернополе.

Шесть лет на собственное жилье нужно было бы копить в Житомире, Одессе, Хмельницком, Черкассах и Ивано-Франковске. В Полтаве условный срок составляет около 5 лет, в Днепре, Кропивницком и Чернигове — примерно 4 года.

Еще доступнее жилье в Харькове, Сумах и Николаеве, где на покупку однокомнатной квартиры понадобилось бы около 3 лет накоплений. Самый короткий условный срок — в Запорожье и Херсоне: около 2 лет.

Как считали рейтинг

В OLX Недвижимость подчеркивают, что это условный расчет, который позволяет сравнить доступность жилья между городами без учета ежедневных расходов, инфляции или изменения цен на недвижимость. То есть речь идет не о реальном графике накоплений, а о показателе, который дает возможность сопоставить города между собой.

При одинаковом уровне медианного дохода разница в доступности первого жилья для молодежи между городами может достигать пятикратного разрыва: от около 2 лет накоплений в Запорожье и Херсоне до примерно 10 лет в Киеве, Львове и Ужгороде.

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