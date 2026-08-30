Подорожание хлеба в Украине продолжается: глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук объяснил, почему цены растут ежемесячно и какие факторы влияют на себестоимость. По прогнозам, до конца 2026 года хлеб может подорожать еще на 10%.

Подорожание продуктов в Украине продолжается, и хлеб не стал исключением — глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук объяснил, почему подорожание хлеба продолжится до конца года и на сколько еще вырастут цены.

По данным «Главкома», за последние два года хлеб в Украине дорожал в среднем на 1,5–2% ежемесячно. До конца декабря 2026 года цены могут вырасти еще примерно на 10%. «Тенденция сохранится», — отметил Денис Марчук.

Что формирует цену хлеба

По словам главы Всеукраинского аграрного совета, зерно и мука вместе формируют лишь 25–35% себестоимости хлеба. Остальные расходы приходятся на энергоносители, логистику, оплату труда, упаковку и другие составляющие производства.

Отдельный фактор — конкуренция за работников. Зарплаты на хлебозаводах превышают 26 тыс. грн — это минимальный порог для бронирования персонала от мобилизации. «Предприятия вынуждены повышать зарплату, чтобы удержать людей, и это также закладывается в цену», — пояснил Марчук.

Влияет также валютный курс, поскольку значительную часть оборудования для производства закупают за границей. А из-за российских ударов по логистическим центрам производителям приходится менять маршруты доставки, что увеличивает транспортные расходы.

Будет ли дефицит пшеницы

Аграрии предупреждают и о долгосрочных рисках. Фермер из Хмельницкой области, с которым пообщался «Главком», отметил, что выращивание пшеницы сейчас убыточно. «В следующем году пшеницы может быть меньше. Ее будут меньше сеять, потому что есть запасы, а сама культура сейчас убыточна», — сказал аграрий.

Закупочные цены на зерно и масличные культуры в Украине уже упали на 30–40% из-за проблем с морским экспортом. Если ситуация в портах не изменится, это может привести к дальнейшему сокращению посевных площадей под пшеницей.

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