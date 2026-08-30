Неделя с 31 августа по 6 сентября обещает Козерогам испытание на выдержку, но и приятные моменты в конце. Прогноз на этот период опубликовало издание Horoscope.com.

Работа и финансы

В начале недели, в понедельник или вторник, перед Козерогами возникнет важное решение. Не стоит пытаться справиться самостоятельно — лучше прислушаться к советам друзей и коллег, которых вы сознательно окружили умными, компетентными людьми. Их опыт и взгляд со стороны помогут выбрать правильное направление. В среду или четверг некоторые задачи могут казаться невыполнимыми, проекты забуксуют, планы придётся корректировать. Но это ощущение обманчиво: если не сдаваться эмоционально заранее и довести дело до конца, результат окажется вполне достижимым. Главное — не опускать руки на середине пути.

Отношения

В рабочих и личных отношениях на этой неделе Козерогам стоит разделять эмоции и задачи. Попытка смешать личные переживания с деловыми вопросами в середине недели может лишь запутать ситуацию. Держите чувства под контролем, когда обсуждаете планы с партнёром, семьёй или коллегами — это поможет избежать недопонимания. Друзья, напротив, станут надёжной опорой: именно к ним стоит обращаться за советом в сложных вопросах понедельника-вторника. Доверительное общение с близкими людьми сейчас важнее, чем попытка всё решить самостоятельно.

Здоровье и энергия

Эмоциональное напряжение середины недели может отразиться на самочувствии, поэтому стоит позаботиться о полноценном отдыхе и не перегружать себя лишними делами в среду и четверг. Прогулки, спокойный сон и разговоры с друзьями помогут восстановить равновесие. К концу недели энергия пойдёт на подъём — тело и настроение откликнутся на позитивные события пятницы и субботы, так что можно позволить себе немного больше активности и приятных занятий.

Лучшие дни недели

Пятница и субота станут по-настоящему прекрасными днями — именно сейчас стоит планировать важные встречи, приятные дела или долгожданный отдых. В воскресенье Козероги с увлечением будут говорить о будущем: идеи и планы, которые появятся в этот день, стоит записать — они могут стать основой для следующих шагов.