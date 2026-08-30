Маринованные огурцы по этому рецепту готовятся без варки и лишних хлопот — достаточно нарезать огурец лентами, замариновать и уже через 15-30 минут получить хрустящую закуску с кисло-сладким вкусом.

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Маринованные огурцы — классическая закуска, которая отлично дополняет бутерброды, барбекю и рыбные блюда, особенно копченую рыбу или лосось. Этот рецепт особенный тем, что огурец нарезают тонкими лентами с помощью овощерезки или спирализатора, поэтому маринад проникает буквально за несколько минут, а сама закуска готовится без варки и стерилизации банок — простой быстрый вариант маринованных огурцов, который можно подать уже через полчаса.

Ингредиенты для маринованных огурцов

1 крупный огурец (кончики срезать, разрезать пополам поперек и нарезать толстыми лентами с помощью овощерезки)

1 чайная ложка крупной морской соли

1 столовая ложка белого винного уксуса

1 столовая ложка сахара (лучше мелкого)

½ чайной ложки семян кориандра

небольшой пучок листьев укропа

Как приготовить маринованные огурцы: пошагово

Шаг 1. Огуречные ленты переложите в сито или дуршлаг, посыпьте солью и оставьте на 15 минут. После этого выжмите руками лишнюю жидкость и обсушите ленты чистым полотенцем.

Шаг 2. В отдельной миске смешайте уксус, сахар, семена кориандра и укроп, а затем добавьте туда подготовленные огуречные ленты и все перемешайте.

Маринованные огурцы можно подавать сразу, но если дать им постоять 20-30 минут, вкус станет более ярким, а через несколько часов в холодильнике — еще более выраженным кисло-сладким. Для разнообразия в маринад можно добавить мелко нарезанный чили, семена горчицы, перец горошком, а для цвета и хруста — тонко нарезанный красный лук или редис. Подавайте маринованные огурцы с бургерами, бутербродами, мясом на гриле, рисовыми боулами, тако или салатами — они добавят любому блюду свежести и приятной кислинки.

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