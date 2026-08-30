Подорожчання хліба в Україні триває: голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснив, чому ціни зростають щомісяця та які фактори впливають на собівартість. За прогнозами, до кінця 2026 року хліб може подорожчати ще на 10%.

Подорожчання продуктів в Україні триває, і хліб не став винятком — голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснив, чому подорожчання хліба продовжиться до кінця року та на скільки ще зростуть ціни.

За даними «Главкома», за останні два роки хліб в Україні дорожчав у середньому на 1,5–2% щомісяця. До кінця грудня 2026 року ціни можуть зрости ще приблизно на 10%. «Тенденція збережеться», — зазначив Денис Марчук.

Що формує ціну хліба

За словами голови Всеукраїнської аграрної ради, зерно та борошно разом формують лише 25–35% собівартості хліба. Решта витрат припадає на енергоносії, логістику, оплату праці, пакування та інші складові виробництва.

Окремий фактор — конкуренція за працівників. Зарплати на хлібозаводах перевищують 26 тис. грн — це мінімальний поріг для бронювання персоналу від мобілізації. «Підприємства змушені підвищувати зарплату, щоб утримати людей, і це також закладається в ціну», — пояснив Марчук.

Впливає також валютний курс, оскільки значну частину обладнання для виробництва закуповують за кордоном. А через російські удари по логістичних центрах виробникам доводиться змінювати маршрути доставки, що збільшує транспортні витрати.

Чи буде дефіцит пшениці

Аграрії попереджають і про довгострокові ризики. Фермер із Хмельниччини, з яким поспілкувався «Главком», зазначив, що вирощування пшениці наразі збиткове. «Наступного року пшениці може бути менше. Її будуть менше сіяти, тому що є запаси, а сама культура зараз збиткова», — сказав аграрій.

Закупівельні ціни на зерно та олійні культури в Україні вже впали на 30–40% через проблеми з морським експортом. Якщо ситуація в портах не зміниться, це може призвести до подальшого скорочення посівних площ під пшеницею.

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