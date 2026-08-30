Салат з крабовими паличками за рецептом Ектора Хіменеса-Браво готується без рису — саме це правило шеф-кухар із «Мастер Шеф» називає головним, а заправляти радить домашнім майонезом.

Салат без майонезу — не єдиний спосіб зробити страву легшою. Суддя кулінарного проєкту «Мастер Шеф» Ектор Хіменес-Браво поділився власним рецептом салату з крабовими паличками, де головне правило — не додавати рис.

Для страви потрібні прості інгредієнти: 200 г крабових паличок, 280 г свіжого огірка (насіння краще видалити), 280 г консервованої кукурудзи, 5 яєць, зелень, зелена цибуля, 100 г майонезу, сіль і перець.

Крабові палички, варені яйця та огірок нарізають дрібним кубиком, зелень і зелену цибулю подрібнюють. У мисці змішують нарізані інгредієнти з кукурудзою, заправляють майонезом, солять і перчать.

Щоб салат вийшов легшим, для заправки можна взяти не лише майонез, а суміш майонезу та йогурту у пропорції 1:1.

Як приготувати домашній майонез

Шеф радить заправляти страву домашнім майонезом. Для нього потрібні: 2 яйця, 250 г олії, 2 ч. л. гірчиці, 1 ст. л. лимонного соку, 0,5 ч. л. цукру та 0,5 ч. л. солі. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

У вузьку ємність — наприклад, мірну склянку для занурювального блендера — вибивають яйця, додають олію, гірчицю, сіль і цукор. Ножі блендера ставлять прямо на жовтки та збивають, не рухаючи блендер у сторони чи вгору-вниз. Коли маса загусне, додають лимонний сік і знову збивають. За потреби майонез доводять до смаку сіллю, гірчицею чи лимоном.

Такий салат із крабовими паличками виходить соковитішим, адже смак тримається на свіжому огірку та кукурудзі, а не на крупі. Домашній майонез можна зробити заздалегідь — у холодильнику він зберігається кілька днів.

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